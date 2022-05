Xenoblade Chronicles 3 : Les différentes éditions et leur contenu

Xenoblade Chronicles 3, les différentes éditions

Édition Standard de Xenoblade Chronicles 3

Le jeu de base Xenoblade Chronicles 3.

Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3

Le jeu de base Xenoblade Chronicles 3.

Le Steelbook (boîtier en métal) de Xenoblade Chronicles 3.

Une illustration de couverture réalisée par Masatsugu Saito.

Un livret d'illustrations de 250 pages, avec couverture souple et entièrement coloré.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très attendu par les joueurs et les joueuses, Xenoblades Chronicles 3 arrive prochainement, et ce en exclusivité, sur la Nintendo Switch. D'ailleurs, comme la plupart des jeux, le troisième opus de la franchise Xenoblades Chronicles sera disponible selon plusieurs versions. Voici, sans plus tarder,est aussi bien disponible en version numérique qu'en physique. En ce qui concerne ces versions, elles peuvent être achetées sur le Nintendo eShop ou bien auprès de revendeurs tiers. Toutes les deux contiennent :ne peut être précommandée ou achetée auprès de revendeurs tiers. En effet, c'est seulement via My Nintendo Shop que les joueurs et les joueuses pourront se procurer cette édition de Xenoblade Chronicles 3.Par ailleurs, d'après les dernières informations connues à ce jour, le collector du jeu ne parviendra aux acheteurs qu'au cours de l'automne. Ils recevront, bien évidemment, le jeu de base, mais devront attendre quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir récupérer le contenu additionnel de cette édition.Dans tous les cas, l'de(image ci-dessus) contient les éléments suivants :Si vous désirez en savoir plus quant à l'histoire de, nous vous invitons à parcourir notre guide récapitulatif Rappelons quedoit sortir le