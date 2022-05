Xenoblade Chronicles 3 : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

Xenoblade Chronicles 3, c'est quoi ?

Quelle date de sortie pour Xenoblade Chronicles 3 ?

Sur quelles plateformes sort Xenoblade Chronicles 3 ?

Bande-annonce et gameplay de Xenoblade Chronicles

La licence Xenoblade Chronicles revient en cette année 2022. Très attendu par les joueurs et les joueuses,arrive cet été. Ainsi, découvrez, dans ce qui suit, un récapitulatif deLes événements deauront lieu bien après ceux de Xenoblade Chronicles 2 et inviteront les joueurs et les joueuses à découvrir le monde d'. Sur celui-ci, deux nations s'opposent et se sont déclaré la guerre :. La première se concentre essentiellement sur la technologie mécanique. À l'inverse, Agnus met l'accent sur l'Éther.Xenoblade Chronicles 3 mettra en avant six soldats, issus de ces deux nations. Le soft proposera alors un périple, aux côtés des protagonistes et passeurs d'âmes, dont la thématique principale est la vie.Côté gameplay, Xenoblade Chronicles 3 devrait permettre aux joueurs et aux joueuses de mener 7 personnages jouables. Chacun d'entre eux disposera, bien évidemment, de ses propres caractéristiques et aptitudes. Par ailleurs, nous devrions pouvoir modifier la classe de ces personnages : attaquant, défenseur et guérisseur. Les bases du système de combat des précédents Xenoblade Chronicles seront disponibles dans ce troisième opus.Initialement prévu pour le mois de septembre, le lancement officiel de Xenoblade Chronicles 3 a été avancé. En effet, le titre arrivera dès cet été 2022 puisque sa date de sortie est désormais fixée auLa licence Xenoblade Chronicles a toujours été une exclusivité Nintendo. Ainsi, tout comme le deuxième opus,Annoncé lors du Nintendo Direct du 9 février de cette année, Nintendo a dévoilé une vidéo présentant Xenoblade Chronicles 3.La sortie officielle de Xenoblade Chronicles 3 a été avancée de quelques semaines, comme nous vous l'indiquions précédemment. Pour l'occasion, Nintendo avait partagé une nouvelle vidéo.