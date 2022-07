Xenoblade Chronicles 3 : Deux nouveaux trailers, centrés sur Noah et Mio, partagés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



vient tout juste de débarquer, en exclusivité sur Nintendo Switch. Afin de célébrer le lancement officiel de ce troisième opus de la licence Xenoblade Chronicles, très attendu par les joueurs et les joueuses, Nintendo a partagé deux nouvelles vidéos.Ces communications visuelles sont essentiellement centrées sur deux personnages principaux et, donc très importants : Noah et Mio. Ces deux vidéos permettent d'en savoir un peu plus quant au background narratif de ces derniers, ainsi que leurs motivations et leur implication au sein de cette nouvelle histoire Xenoblade Chronicles.Par ailleurs, sur la page dédiée au titre sur le site Nintendo.fr , chaque personnage jouable bénéficie d'une courte description. Ainsi, Noah est « un passeur d'âmes chargé de mener un rituel spécial pour les soldats ayant perdu la vie sur le champ de bataille » et est un soldat de Keves. Alors que Mio est une combattante d'Agnus et est « aussi une passeuse d'âmes. Sur le champ de bataille, sa grande agilité lui permet d'esquiver avec facilité les attaques ennemies ».Pour rappel, le titre accueillera régulièrement de nouveaux contenus et, ce, jusqu'en décembre 2023, grâce au Pass d'extensions . Au sujet de l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3, Nintendo a indiqué, il y a plusieurs jours, que les précommandes seraient ouvertes à la rentrée 2022 Xenoblade Chronicles 3 est disponible, en exclusivité, sur Nintendo Switch depuis le 29 juillet dernier. La presse spécialisée a attribué de très bonnes notes à ce troisième opus Xenoblade Chronicles, qui possède, au moment où nous écrivons ces lignes, un score de 89 sur le fameux site Mediacritic.