XDefiant organise une nouvelle vague de tests

Ces sessions seront pour vous l’occasion de profiter des fonctionnalités en cours de développement et de nous faire un retour. Par ailleurs, vous pourrez découvrir des factions inspirées de jeux sortant de l’univers de Tom Clancy.

En juillet 2021, Ubisoft nous présentait XDefiant, un jeu de tir multijoueur, lequel reprenait plusieurs choses issues de ses licences Tom Clancy, le tout en vue à la première personne. Celui-ci permet une expérience personnalisable, notamment avec des classes spéciales et des factions, afin de trouver une façon de jouer qui vous convienne. Ces factions (Wolves, Parias, Nettoyeurs et Echelon) sont d'ailleurs composées de personnages iconiques, les Défiants. Chaque joueur peut choisir une classe, une arme principale et secondaire, un accessoire et un appareil, et il sera possible de les modifier en cours de combat. Le gunplay s'annonçait, à l'époque, assez intense.Quelques mois plus tard, et probablement après quelques changements sur le jeu,. Nommées « Insider Sessions », elles permettent à celles et ceux s'inscrivant sur le site officiel, comme pour les premiers tests de XDefiant à l'époque , d'avoir une chance d'être sélectionnés. Cette fois-ci, ces essais commenceront dès le 15 mars, et sont ouverts aux joueurs PC et consoles.Bien évidemment, un accord de confidentialité devra être respecté si vous y participez. Les premières invitations seront envoyées dès le 15 mars, mais d'autres le seront par la suite, puisqu’Ubisoft compte augmenter le nombre de joueurs. Surveillez donc vos mails pour ne pas passer à côté.En parallèle de cette annonce,Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, mais nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochains mois.