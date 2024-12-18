XDefiant lance sa saison 3, avec un contenu gargantuesque, malgré sa mort programmée

XDefiant, développé par Ubisoft San Francisco, est un FPS compétitif gratuit sorti le 21 mai 2024. En mélangeant les univers d'Ubisoft via un système de factions aux capacités uniques, le jeu propose des affrontements nerveux en 6v6. Avec ses modes de jeu variés, son absence de SBMM en partie rapide et son arsenal personnalisable, il s'impose comme une alternative arcade solide dans le paysage des jeux de tir modernes.