XDefiant lance sa saison 3, avec un contenu gargantuesque, malgré sa mort programmée

Ubisoft a annoncé il y a quelques que XDefiant n'allait pas aller au-delà de son premier anniversaire. Malgré tout, les développeurs souhaitent livrer tout le contenu, comme cette imposante saison 3.
Malheureusement, et un dépit d'un joli potentiel au départ, XDefiant
n'arrivera pas à s'intégrer dans l'industrie vidéoludique, puisqu'il fermera ses portes dans quelques mois
, juste après son premier anniversaire. Un échec pour Ubisoft, et une mauvaise nouvelle pour certains joueurs qui trouvaient du plaisir dans ce FPS, d'autant plus que le studio avait encore de jolis projets.C'est notamment le cas avec cette troisième saison qui arrive avec trois factions, et des modes de jeu
. Retrouvez les détails ci-dessous.
La saison 3 de XDefiant, très massive, est en ligne
Malgré des débuts prometteurs, XDefiant n'a pas réussi à réunir une base de joueurs suffisante pour garantir sa viabilité. Ubisoft, qui avait qualifié le projet de « risque élevé, récompense élevée
», a annoncé le retrait du jeu des boutiques en ligne au mois de juin. Mais cela ne veut pas dire que tous les plans prévus vont tomber à l'eau, puisque la troisième vient d'arriver et propose trois nouvelles factions, toutes issues des univers du studio
:
- Assassins (Assassin's Creed)
- Wolves (Ghost Recon Breakpoint)
- Blood Dragon (Far Cry 3: Blood Dragon)
Côté cartes, les joueurs pourront explorer des environnements variés comme Mykonos, Animus Anomaly, Jorvik, et El Barrio
, avec encore d'autres cartes prévues pour les saisons suivantes. De quoi varier les champs de bataille.
Plusieurs modes sont aussi ajoutés, comme Defuse, une variante tactique du mode Bomb, ou encore un mode contre l'IA pour s'entraîner. Trois autres modes sont également disponibles avec cette saison 3. De plus, la progression évolue avec un système de prestige pour réinitialiser son avancée et débloquer des cosmétiques exclusifs. De nouveaux défis cachés, des récompenses quotidiennes, et des skins d'armes Pristine Mastery complètent l'offre.
Pour rappel, seuls les joueurs ayant déjà installé le jeu pourront découvrir ces nouveautés. Pour les autres, il est trop tard, puisque XDefiant fermera ses serveurs en juin 2025
.
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