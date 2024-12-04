XDefiant : Ubisoft annonce déjà la fin

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 décembre 2024 à 10h45
Ubisoft a annoncé la mauvaise nouvelle, qui était malheureusement attendue : XDefiant est déjà mort.
XDefiant : Ubisoft annonce déjà la fin
Quelques mois et puis s'en va. Cela pourrait être la devise d'Ubisoft avec ses jeux multijoueur. Plusieurs tentatives de jeux en ligne ont eu lieu ces dernières années, avec en tête d'affiche le battle royale Hyper Scape et, plus récemment, XDefiant. Deux expériences à fort potentiel, qui étaient très bonnes, mais avec un suivi négligé qui aura vu les joueurs l'abandonner.

Comme il fallait s'en douter, Ubisoft a annoncé que XDefiant n'allait pas survivre très longtemps.

XDefiant va fermer ses serveurs

Dans une publication sur le site officiel et sur les réseaux sociaux, Mark Rubin, le directeur de jeu et producteur de XDefiant, a malheureusement annoncé que XDefiant n'incarnerait pas l'avenir d'Ubisoft, puisque le développement est abandonné. Dès maintenant, il sera impossible pour les nouveaux joueurs de découvrir le FPS, tandis que les joueurs ayant dépensé de l'argent en jeu ces 30 derniers jours, ou ayant acheté l'édition Ultimate seront remboursés.
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La saison 3 sera tout de même publiée prochainement, pour que certains joueurs puissent lancer une dernière fois le jeu, qui disparaîtra dans les méandres de l'industrie après seulement six mois de vie. Malgré les différents démentis sur la mort du projet, Ubisoft a bel et bien décidé de l'arrêter, plutôt que de travailler pour remonter la pente. Le fait de bouder Steam a, sans aucun doute, été un frein pour voir de nouveaux joueurs arriver.

Les serveurs fermeront le 3 juin 2025, après un an et une semaine environ de vie.
Le free-to-play, en particulier, est un long voyage. De nombreux jeux free-to-play mettent du temps à trouver leurs marques et à devenir rentables. C'est un long voyage qu'Ubisoft et les équipes travaillant sur le jeu étaient prêts à faire jusqu'à très récemment. Mais malheureusement, le voyage est devenu trop long pour être raisonnablement poursuivi.
Comme les mauvaises ne viennent jamais seules, Ubisoft devrait fermer la branche à San Francisco, et diminuer l'activité à Sydney. Un peu moins de 300 personnes vont perdre leur emploi.

Une triste fin qui confirme toutes les difficultés d'Ubisoft à l'heure actuelle. Le studio souhaite tout de même regarder vers l'avant, et mise énormément sur Assassin's Creed Shadows, qui arrivera en février 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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