Wuthering Waves disponible dans très peu de temps sur consoles Xbox Series

Déjà jouable sur PC, PS5 et supports mobiles, Wuthering Waves était absent du catalogue Xbox Series. Mais la firme a profité du Partner Preview du 26 mars pour confirmer l'arrivée du titre sur la plateforme et sa date de sortie.
Présenté comme un rival de Genshin Impact depuis ses débuts, Wuthering Waves
est un gacha action-RPG en monde ouvert dans lequel votre personnage (Rover) doit faire équipe avec des Resonators pour combattre d'étranges monstres et comprendre ce qu'il s'est passé après une catastrophe de grande ampleur.
Lancé le 22 mai 2024 sur iOS et Android, le titre a rejoint le catalogue PlayStation 5 le 2 janvier 2025
puis est arrivé sur Steam le 28 avril 2025. Cependant, les consoles Xbox Series semblaient mises de côté. Beaucoup ont alors pensé que le titre serait une exclusivité pour la console de Sony. Mais le Xbox Partner Showcase du 26 mars 2026 a démenti cette rumeur
avec une très bonne nouvelle.
Wuthering Waves arrive enfin sur consoles Xbox Series plus de 2 ans après ses débuts
Kuro Games, développeur du titre, a profité de l'événement pour partager une bande-annonce confirmant la sortie prochaine de Wuthering Waves sur les consoles Xbox Series
. Dans les derniers instants de la vidéo, les icones du Xbox Game Pass et du Xbox Play Anywhere sont visibles.
Sachant que le titre est gratuit, la mention du Xbox Game Pass peut laisser perplexe. Mais il semble que les abonnés au service auront droit à quelques avantages exclusifs
.
Quand sera-t-il possible de jouer à Wuthering Waves sur les consoles à la croix verte ?
Le trailer précise que Wuthering Waves sera disponible sur ce nouveau support en juillet 2026
. Aucune date précise n'a encore été partagée, mais ce point est compréhensible. Comme pour le lancement PS5, l'arrivée de la version Xbox Series concordera certainement avec le lancement d'une mise à jour majeure. Cependant, le calendrier des prochaines mises à jour du titre n'a pas encore été dévoilé.
Allez-vous tester Wuthering Waves sur Xbox Series ou faites-vous déjà partie de la communauté sur un autre support ? Partagez votre avis sur le titre et vos attentes dans les commentaires ci-dessous !
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