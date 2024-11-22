Wuthering Waves a une date de sortie sur PS5

Si vous souhaitez découvrir Wuthering Waves sur la console de Sony, il ne vous reste plus que quelques semaines à patienter. En complément, Kuro Games propose un pack exclusif en précommande.
Développé par Kuro Games, Wuthering Waves
a fait ses débuts sur PC et supports mobiles le 23 mai 2024. Ce titre free-to-play est un Action-RPG en monde ouvert fonctionnant de la même manière que Genshin Impact
. Le joueur peut contrôler une multitude de héros, appelés les Résonateurs, à débloquer via un système de bannières.
S'il connait un certain succès sur iOS et Android, ses développeurs avaient confirmé en juillet 2024 qu'un portage sur PlayStation 5 verrait le jour.
Ce dernier arrive d'ailleurs sur le PlayStation Store dans peu de temps.
Commencez l'année 2025 en découvrant l'univers de Wuthering Waves
Kuro Games vient de confirmer que Wuthering Waves
sera officiellement disponible sur PS5 à partir du 2 janvier 2025
. Les joueurs pourront donc célébrer le passage à la nouvelle année en explorant Solaris-3. L'événement marquera également les débuts de la version 2.0 du titre
, dont la principale nouveauté est la région de Rinascita. Dans une vidéo de présentation publiée sur X/Twitter, le développeur Dong donne plus de détails sur le contenu de cette mise à jour, dont une toute nouvelle cité à explorer, axée sur les arts.
Comme pour les versions mobile et PC, Wuthering Waves est jouable gratuitement
. Mais pour célébrer le lancement de la version PS5, un pack exclusif est disponible à l'achat
. Proposé à 9,99 euros, il permet aux joueurs d'obtenir de nombreux objets pour faciliter leurs premiers pas dans le titre. Le Pack d'éveil comprend 5 Marées lustrées, 10 Potions de résonance premium, 10 Noyaux d'énergie premium, 15 Inhalateurs de réanimation avancé, 10 Gâteaux Wuther et 500000 Crédits coquille. Notez que si vous précommandez le pack avant la sortie officielle du titre, vous obtiendrez 2 Potions de résonance premium, 2 Noyaux d'énergie premium et 5 Frites étoilées supplémentaires.
Si vous souhaitez profiter de Wuthering Waves dès son lancement sur PlayStation 5, les pré-inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.
Pour compter parmi les premiers héros à parcourir ce vaste monde, rendez-vous sur le PlayStation Store pour vous inscrire ou pour précommander le Pack d'éveil.
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