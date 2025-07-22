Wuthering Waves Version 2.5 : Heure de sortie de la mise à jour

Retrouvez l'heure de sortie, en France, de la version 2.5 de Wuthering Waves afin d'être prêt pour le jour J, le 24 juillet 2025.
La version 2.5
, qui est baptisée « Mélodie impérissable de la vie » en français, débarque très bientôt dans Wuthering Waves
. Les joueurs et les joueuses attendent avec impatience cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, armes, zones, quêtes, événements, etc.). D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent à quelle heure sort la version 2.5, en France, de Wuthering Waves
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version 2.5 de Wuthering Waves ?
Comme vous le savez probablement déjà, la date de sortie de la version 2.5 de Wuthering Waves est fixée au 24 juillet 2025
. La maintenance débutera aux alentours de 22h (heure française)
. Ainsi, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu pendant plusieurs heures, sept selon les informations communiquées sur le site officiel. La mise à jour sera à télécharger à ce moment. Les plus petites connexions pourront profiter d'un prétéléchargement dès maintenant, sur PC. La taille est d'environ 8 Go sur PC.La fin de la maintenant devrait être disponible aux alentours de 5h en France
, si tout se passe bien. Les serveurs resteront quoi qu'il en soit inaccessibles durant la maintenance
, et vous ne pourrez donc pas jouer à Wuthering Waves durant ces quelques heures.
Pour ce qui est du contenu de la version 2.5 de Wuthering Waves
, vous pouvez retrouver plus d'informations dans les lignes qui suivent :
- Nouvelle zone → Fabricatorium des Profondeurs, accessible via la quête principale
- Personnage → Phrolova (5 étoiles)
- Nouvelles arme 5 étoiles → Élégie de Léthé (Amplificateur)
- Nouveaux Échos avec Résidu résonnant : Fenrico, Cauchemar : Hecate, Cauchemar : Tambourineur, Cauchemar : Prédateur Glacio, Cauchemar : Combattant Havoc
- Nouvelles histoires de quêtes
- Nouveaux événements à durée limitée
- Diverses optimisations et améliorations
En bref, de quoi relancer Wuthering Waves durant quelques heures afin de compléter tout le contenu proposer aux joueurs.
De nouveaux codes
devraient également être partagés, dans le but de récupérer quelques bonus non négligeables pour bien débuter cette version 2.5
de Wuthering Waves.
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