Wuthering Waves arrive enfin sur Steam, avec le cross-save

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 mars 2025 à 15h05
Après une longue attente, près d'une année, Wuthering Waves va enfin arriver sur Steam dans quelques jours, pour tenter de séduire de nouveaux joueurs.
Wuthering Waves arrive enfin sur Steam, avec le cross-save
Les développeurs de Wuthering Waves, Kuro Game, ont lancé leur action-RPG gacha en mai dernier. S'il a connu un joli succès à la sortie, les joueurs l'ont logiquement délaissé au fil du temps, pour ne revenir dessus que lors des mises à jour.

Mais pour tenter d'attirer celles et ceux qui n'avaient pas encore franchi le pas, parce qu'il fallait par exemple passer par un launcher externe, les développeurs ont fait le choix de le porter sur une autre plateforme. Ces derniers pourront le découvrir par le biais de la version Steam, dont la sortie est imminente. 

Wuthering Waves débarque sur Steam

Très attendu, le RPG d'action Wuthering Waves débarque sur Steam le 29 avril prochain, permettant un partage fluide de vos données entre PC, PS5 et mobile grâce au cross-save. C'est-à-dire que si vous y aviez déjà joué sur PC, PlayStation 5 ou mobile, vous allez pouvoir reprendre votre progression en connectant votre compte.

Ainsi, que vous découvriez tout juste l'univers fascinant de Solaris ou que vous soyez un vétéran en quête de nouveaux défis, Wuthering Waves vous promet une expérience immersive et captivante sur Steam. Préparez-vous dès maintenant à vivre une aventure rythmée par des récits palpitants, où exploration et action se conjuguent à la perfection.
Si vous ne connaissez pas Wuthering Waves, il s'agit d'un Genshin Impact-like, qui se démarque par un aspect bien plus futuriste. Mais le principe reste le même, invoquer des personnages, en tentant d'obtenir les plus rares et les plus puissants.

Rendez-vous donc dès le 29 avril sur Steam pour découvrir Wuthering Waves, ou dès maintenant via le launcher officiel, ou sur PS5 et mobile. Vous pouvez également obtenir des récompenses via les codes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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