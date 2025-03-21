Wuthering Waves arrive enfin sur Steam, avec le cross-save

Nous sommes ravis d'annoncer que Wuthering Waves sera disponible sur Steam le 29 avril (UTC+8) ! La version Steam prendra en charge le partage de données fluide entre PS5, PC et mobile.



Que vous soyez un nouveau venu prêt à explorer Solaris ou un aventurier aguerri en quête de… pic.twitter.com/4YZ0gCFdPC