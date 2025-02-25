Wuthering Waves : Une fuite donne des indices sur le contenu de la version 3.0

Alors que la version 2.1 de Wuthering Waves est déployée depuis peu, plusieurs sources auraient découvert le thème de la version 3.0, très proche d'un titre culte.
Depuis le 13 février, les joueurs de Wuthering Waves
peuvent découvrir l'histoire et les nouveaux personnages de la version 2.1, « Chant de l'oiseau, ode des vagues »
. Cependant, certains joueurs curieux n'hésitent pas à fouiller les données du jeu ou à créer des fuites pour obtenir des informations sur les mises à jour à venir. La dernière en date provient de Tieba, un réseau social chinois.
Dans une publication partagée en Occident sur Reddit, le créateur du subreddit r/WutheringWavesLeaks a traduit de manière approximative les détails publiés sur Tieba. Or, le leak chinois indiquerait que la version 3.0 du jeu emmènerait les joueurs dans un tout nouveau pays partageant quelques points communs avec un lieu bien connu du jeu vidéo.
Des thèmes et des éléments rappelant Final Fantasy VII dans la version 3.0 de Wuthering Waves ?
La publication indique que la version 3.0 de Wuthering Waves aurait un thème orienté science-fiction
. Cette mise à jour accueillerait une terre inédite, la Nouvelle Fédération. Axée sur « la technologie et la recherche chimique », elle abriterait des personnages mechas
qui pourraient potentiellement être de nouveaux résonnateurs et résonnatrices.
[via Tieba] 3.0 info
byu/RottingLeek inWutheringWavesLeaks
Or, les quelques lignes traduites mentionnent que La Nouvelle Fédération, malgré ses avancées technologiques, conserve un fossé entre les riches et les personnes plus modestes. Tous ces éléments ne sont pas sans rappeler les conditions de vie et les particularités de Midgar
, la cité de la mégacorporation Shinra Electric Power Company et théâtre des événements de Final Fantasy VII Remake
.
Cependant, l'auteur de la publication précise qu'il s'agit d'une fuite, mais aussi que la traduction ne serait précise qu'à 70 %
. De fait, certains détails peuvent être complètement incorrects. D'ailleurs, il indique qu'il ne possède que quelques notions de Chinois et qu'il a utilisé Google Traduction pour traduire les mots qu'il ne connaissait pas. Le doute est donc encore permis, sans une annonce officielle de la part de Kuro Game. Des codes Wuthering Waves
sont aussi disponibles, permettant d'avoir de jolis bonus.
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