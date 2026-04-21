Wuthering Waves intègre Resident Evil et Angry Birds dans sa prochaine mise à jour

À l'approche de son deuxième anniversaire, le gacha en monde ouvert Wuthering Waves frappe fort avec la mise à jour 3.3. Kuro Games dévoile des collaborations inattendues incluant Resident Evil et Angry Birds, transformant l'exploration grâce à de nouvelles options de personnalisation pour la moto d'expédition.

À environ un mois de son deuxième anniversaire, Wuthering Waves s'apprête à franchir un nouveau cap. Le studio Kuro Games a officiellement confirmé une vague de collaborations majeures impliquant des licences emblématiques du jeu vidéo et de la culture populaire. Ce déploiement massif de contenus inédits s'inscrira dans la mise à jour 3.3, intitulée « Réverbérations du bout des galaxies », prévue pour le 30 avril 2026. Cette nouvelle version promet de bouleverser les habitudes des joueurs tout en enrichissant considérablement l'univers visuel du titre.

Des alliances prestigieuses avec les géants du secteur

Le programme des festivités s'annonce particulièrement riche. Parmi les partenariats les plus surprenants, nous retrouvons la célèbre franchise mobile Angry Birds de Rovio, ainsi que deux licences phares de Capcom : Resident Evil, qui fête son trentième anniversaire, et Pragmata, qui vient de sortir sur PC et consoles. Ces collaborations prendront la forme d'un événement en deux parties, intégré aux trois nouvelles quêtes principales de la mise à jour. Les joueurs pourront également mettre la main sur de nombreuses récompenses gratuites.







La moto d'expédition comme vitrine commerciale

Mais l'ambition de Kuro Games ne s'arrête pas aux frontières du jeu vidéo. D'autres croisements inattendus feront leur apparition, mettant à l'honneur des séries d'animation japonaise à succès comme Haikyu!! et Kaiju No. 8, ainsi que le jeu de sports extrêmes d'Ubisoft, Riders Republic.

Introduite en décembre dernier lors de la mise à jour 3.0, la moto d'expédition est rapidement devenue un élément central de l'expérience Wuthering Waves. Ce nouveau mode de transport permet aux joueurs de parcourir le vaste monde ouvert avec une liberté inédite. Surtout, ce véhicule offre une surface de personnalisation idéale pour intégrer des marques partenaires. Ainsi, la moto aux couleurs d'Angry Birds affichera fièrement les personnages de Red, Chuck et Bomb.



Les précédentes collaborations avec Sonic the Hedgehog et Persona avaient déjà prouvé la viabilité de ce modèle économique et créatif. Le studio de développement s'est d'ailleurs montré très optimiste quant à l'avenir de ces partenariats.

Nos joueurs ont été agréablement surpris par la collaboration, et nous avons reçu de nombreux retours positifs. Nous continuerons d'explorer des collaborations croisées avec d'autres franchises à l'avenir.

Un gameplay enrichi et des concerts à l'international

Outre ces ajouts cosmétiques, la version 3.3 apportera des améliorations techniques et de nouvelles mécaniques de jeu. Les motos bénéficieront notamment d'un mode aérien et d'un module de tactiques aériennes, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d'exploration et de combat. Les utilisateurs de smartphones de milieu de gamme profiteront également d'une interface repensée et de performances optimisées.



Enfin, pour couronner le tout, Kuro Games a annoncé l'organisation d'une tournée mondiale de concerts Wuthering Waves plus tard en 2026. Cet événement musical fera escale dans plusieurs grandes villes, dont Shanghai, Tokyo, Séoul, Taipei, Singapour et Los Angeles, confirmant ainsi le statut de phénomène mondial acquis par le jeu depuis son lancement.