World War Z partage sa date de sortie sur Nintendo Switch

Quand sera disponible World War Z sur Nintendo Switch ?

PC Édition Standard → 26,44 € au lieu de 34,99 €, soit 24 % de réduction. Édition GOTY → 25,99 € au lieu de 39,99 €, soit 35 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 16,89 € au lieu de 39,99 €, soit 58 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

annonçait en avril 2020 la préparation du portage de World War Z sur la console de Nintendo. Bien que cela fut « la chose la plus dure » que le studio ait eu à faire, il semble y être parvenu puisque. Déjà disponible en précommande juste ici , le jeu des'est doté pour l'occasion d'un nouveau trailer mettant en lumière le zombie shooter coopératif inspiré du film à succès de Paramount Pictures.Le jeu amènera les joueurs dans une expérience d'action nerveuse et palpitante à travers 4 épisodes de campagne, le tout, jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs maximum. Ils auront donc l'occasion de voyager à New York, Moscou, Jérusalem et Tokyo, dans le but de venir à bout des hordes de zombies.D'autre part, plusieurs classes de personnages seront disponibles, ainsi que plusieurs améliorations d'armes, mais pour cela, des défis sont à relever. Pour plus de difficulté, le mode Challenge saura satisfaire les joueurs les plus courageux. World War Z est déjà disponible sur PC, PlayStation et Xbox, et fera son apparition sur Nintendo Switch le 2 novembre. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :