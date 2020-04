World War Z : Une version Switch et du nouveau contenu en approche

Un an après la sortie de World War Z, le shooter coopératif va recevoir du contenu inédit. Qui plus est, une version Switch est en préparation.

Une édition GOTY avec Marseille arrive

Un portage sur Switch en préparation

Disponible depuis le 16 avril 2019, World War Z continue de faire parler de lui. Après une semaine gratuite, particulièrement bénéfique (voir plus bas), le jeu de tir de Saber Interactive va prochainement recevoir du contenu inédit,. Celle-ci se fait à l'occasion de la sortie de la version, prévue pour le 5 mai prochain. Cette édition comportera bien évidemment l'entièreté du contenu lancé depuis la sortie du titre, en plus du nouveau DLC, et sera vendue pour la somme de 44,99 euros sur PC et 49,99 euros sur consoles.Pour les joueurs possédant déjà, sachez qu'il sera possible d'acheter ce nouveau contenu, mais le prix n'a pas encore été précisé. Celles et ceux ayant acheté le Season Pass en profiteront quant à eux gratuitement. Les développeurs ont également indiqué que, sans en dire davantage.Comme dit ci-dessus, la gratuité dele temps d'une semaine a été très bénéfique pour le jeu, qui a été le « jeu gratuit qui a connu le plus de succès sur l'Epic Games Store à ce jour ». Selon Matt Karch, qui s'est exprimé chez IGN , 9,9 millions de copies ont été distribuées gratuitement sur la plateforme d'Epic Games.En outre, nous avons également appris que, mais aucune date de sortie n'a encore été indiquée. Néanmoins, Matt Karch a précisé que faire fonctionnersurest « la chose la plus dure que nous ayons eu à faire ».En attendant l'arrivée, nous rappelons queest disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :