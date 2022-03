World War Z : Une mise à jour gratuite avec du contenu pour la version Aftermath est disponible

PC Édition GOTY → 12,55 € au lieu de 39,99 €, soit 69 % de réduction. Édition Aftermath → 16,49 € au lieu de 39,99 €, soit 59 % de réduction. Édition Aftermath Deluxe → 16,99 € au lieu de 49,97 €, soit 66 % de réduction.



Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 16,89 € au lieu de 39,99 €, soit 58 % de réduction.



PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

World War Z est toujours sur le devant de la scène vidéoludique alors que le titre de Focus Entertainment et Saber Interactive vient tout juste de recevoir une mise à jour gratuite, sur la version Aftermath du titre.Grâce à cette mise à jour, les joueurs et les joueuses pourront ainsi récupérer, soit l'épée à deux mains. Ils auront également, qui dispose de plusieurs bonus. Ce qui pourrait faire la différence lors d'affrontements musclés avec les hordes de zombies.Par ailleurs,. Évidemment,sont aussi de la partie afin que chacun puisse personnaliser ses équipements et son héros, comme il l'entend. EtRappelons qu'il est préférable et surtout nécessaire de télécharger et installer cette nouvelle mise à jour, avant de pouvoir rejoindre, de nouveau, les serveurs officiels du jeu. « Cut & Mend » est disponible gratuitement sur PC et consoles.est actuellement disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :