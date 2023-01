World War Z : La mise à jour next-gen datée

PC

Sorti au début de l'année 2019, World War Z refait parler de lui en ce jour, car le studio de développement en charge du titre, Saber Interactive, a récemment annoncé une mise à jour next-gen. Le rendez-vous est fixé au début du mois de janvier 2023. En effet, la mise à jour next-gen, apportant la résolution 4K et 60 FPS et qui est donc à destination de la PS5, de la Xbox Series et PC, se rendra disponible. Celle-ci sera gratuite pour toutes celles et ceux possédant, d'ores et déjà, le jeu de base ou bien la version Aftermath. En outre, World War Z: Aftermath accueillera également le contenu intitulé « Horde Mode XL », qui est exclusif à la dernière console de Sony, celle de Microsoft et PC. Assez similaire, dans l'idée, à « Horde Mode », « Horde Mode XL » devrait tout de même proposer plus de challenge puisqu'au cours de leur partie, les joueurs devront affronter une vague d'ennemis composée de plus de 1 000 zombies. Finalement, à cette même date, d'autres nouveautés seront implantés au soft : de nouvelles armes « dévastatrices et mortelles », des mutateurs pour Horde Mode Z (standard) ainsi que des améliorations en ce qui concerne le système de progression des armes. Pour rappel, World War Z est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch et PC (sur Steam et l'Epic Games Store).