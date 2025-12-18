Rick et Daryl (The Walking Dead) débarquent enfin dans World War Z

Saber Interactive frappe un grand coup en annonçant un DLC crossover entre World War Z et The Walking Dead pour janvier 2026. Au programme : Rick, Daryl, Michonne, Negan et des lieux cultes pour célébrer les 30 millions de joueurs du titre.
C'est une collaboration que les amateurs de chair fraîche n'osaient plus espérer, et pourtant, elle arrive à grands pas
. Alors que World War Z
célèbre fièrement le cap symbolique des 30 millions de joueurs à travers le monde, Saber Interactive vient d'officialiser un contenu téléchargeable massif qui risque de faire grand bruit. Prévu pour janvier 2026, ce DLC marquera la rencontre entre le jeu de tir coopératif ultra-rapide et l'univers narratif et pesant de la série culte d'AMC, The Walking Dead
.
Rick et Daryl reprennent du service
L'annonce a de quoi faire frissonner les fans de la première heure. Ce nouveau chapitre de campagne ne se contente pas d'ajouter des skins génériques, il propose une immersion totale avec quatre survivants jouables légendaires : Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne et l'incontournable Negan
. Cerise sur le gâteau pour l'immersion, les acteurs Andrew Lincoln et Norman Reedus ont repris leurs rôles respectifs pour doubler leurs personnages en jeu.
Les joueurs pourront arpenter trois nouveaux chapitres situés dans des lieux emblématiques de la série télévisée. Il faudra ainsi survivre au sein de la Prison, défendre la zone de sécurité d'Alexandria et s'aventurer dans les couloirs angoissants du Grady Memorial Hospital. Côté arsenal, l'équipement s'adapte à ce casting cinq étoiles avec l'ajout de deux nouvelles armes de mêlée, le katana de Michonne et Lucille, la batte de baseball barbelée de Negan.
Un gameplay métamorphosé pour coller à la série
L'intégration de The Walking Dead dans World War Z pose une question fondamentale de design, comment marier les hordes frénétiques du jeu de Saber (les « Zekes ») avec les morts-vivants lents et traînants de la série (les « Walkers ») ?
Les développeurs ont opté pour une approche hybride intéressante. Les essaims habituels ont été transformés visuellement pour ressembler aux rôdeurs de la série, conservant leur dangerosité tout en adoptant une allure plus fidèle au matériau d'origine.
Cependant, la véritable menace viendra d'un tout nouvel ennemi spécial, le « Spiked Walker ». Cette variante est décrite comme particulièrement coriace. Doté de défenses renforcées, ce zombie est totalement immunisé aux attaques de mêlée tant qu'il est debout. Les joueurs devront d'abord le mettre à terre avec une puissance de feu suffisante avant de pouvoir l'achever au corps-à-corps
. Une mécanique qui promet de briser le rythme effréné des parties et de forcer la coordination entre équipiers.
Matthew Karch, PDG de Saber Interactive, n'a pas caché son enthousiasme face à ce projet :
Unir ces deux mondes est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et c'est incroyable que cela se produise enfin. Saber a établi des partenariats incroyables à travers les plus grands univers d'horreur, donc s'associer avec The Walking Dead semblait être une évidence pour World War Z.
Ce DLC sera disponible en janvier 2026 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Une excellente manière de commencer l'année pour les chasseurs de zombies.
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