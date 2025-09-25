Le FPS zombie que tout le monde avait oublié reçoit sa meilleure mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 18h14
World War Z reçoit une énorme mise à jour gratuite baptisée Heavy Ordinance, qui transforme les armes lourdes et relance l'intérêt du jeu plusieurs années après sa sortie.
Le FPS zombie que tout le monde avait oublié reçoit sa meilleure mise à jour
Sorti en 2019, World War Z n'est plus forcément au centre de l'actualité vidéoludique. Pourtant, le FPS coopératif de Saber Interactive continue d'évoluer. Avec la mise à jour Heavy Ordinance, disponible gratuitement dès maintenant, les développeurs offrent aux joueurs de quoi redécouvrir l'art de découper du zombie par centaines.

Des armes lourdes encore plus puissantes

Le cœur de cette mise à jour repose sur l'ajout de nouveaux atouts dédiés aux armes lourdes. Chaque arme, du lance-flammes à la tronçonneuse, dispose désormais de trois perks uniques, soit un total de 24 améliorations possibles.

Ces options vont de l'augmentation de la stabilité avec le perk Steady Grip à l'ajout de napalm sur le lance-flammes, en passant par des améliorations spécifiques au minigun ou au lance-roquettes. Un moyen parfait de personnaliser son style de jeu tout en renforçant le sentiment de puissance, au cœur de l'expérience World War Z.

Miniature vidéo

De nouveaux défis pour équilibrer la puissance

Saber Interactive n'a pas oublié l'équilibre du gameplay. Pour compenser l'arrivée de ces améliorations, l'équipe introduit six nouveaux mutateurs Challenger Horde, qui viennent pimenter les affrontements.

Certains rendent les zombies encore plus redoutables, comme Dead Pirate qui permet aux morts-vivants de continuer à se battre même décapités, ou Paralytic Toxin qui ralentit les joueurs blessés. D'autres, comme Arm Weakness, désactivent purement et simplement l'accès aux armes lourdes. Mais tout n'est pas négatif, le mutateur Sharing is Caring applique désormais les effets des kits de soin à l'ensemble de l'équipe, renforçant l'aspect coopératif du jeu.

En plus de ces ajouts gratuits, deux packs de skins payants viennent compléter la mise à jour. Le Vibrant Halloween Pack, aux couleurs flashy et inspiré par la fête d'octobre, ainsi que le Raging Phoenix Pack, qui propose des armes enflammées, sont disponibles au prix de 4,99 € chacun.

Ces cosmétiques, bien que facultatifs, permettent de donner un style unique à son arsenal. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un jeu qui refuse de mourir

Cinq ans après sa sortie, World War Z prouve qu'il reste une valeur sûre du FPS coopératif. Sa mise à jour Heavy Ordinance montre la volonté de Saber Interactive de continuer à entretenir son jeu face à une concurrence féroce. De nouvelles mises à jour viennent assez fréquemment donner une raison de le relancer, comme celle-ci. Rendez-vous dès maintenant sur PC, PlayStation et Xbox.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rick et Daryl (The Walking Dead) débarquent enfin dans World War Z
World War Z 18 décembre 2025

Rick et Daryl (The Walking Dead) débarquent enfin dans World War Z

Saber Interactive frappe un grand coup en annonçant un DLC crossover entre World War Z et The Walking Dead pour janvier 2026. Au programme : Rick, Daryl, Michonne, Negan et des lieux cultes pour célébrer les 30 millions de joueurs du titre.
World War Z : La mise à jour next-gen datée
World War Z 04 janvier 2023

World War Z : La mise à jour next-gen datée

World War Z accueillera sa mise à jour next-gen ainsi que de nouveaux contenus, à la fin de ce mois de janvier 2023.
World War Z : Une mise à jour gratuite avec du contenu pour la version Aftermath est disponible
World War Z 17 mars 2022

World War Z : Une mise à jour gratuite avec du contenu pour la version Aftermath est disponible

World War Z: Aftermath a récemment accueilli une nouvelle mise à jour. Du nom de « Cut & Mend », elle apporte son lot de nouveautés.

commentaire (0)