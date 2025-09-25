Le FPS zombie que tout le monde avait oublié reçoit sa meilleure mise à jour

World War Z reçoit une énorme mise à jour gratuite baptisée Heavy Ordinance, qui transforme les armes lourdes et relance l'intérêt du jeu plusieurs années après sa sortie.

Des armes lourdes encore plus puissantes

De nouveaux défis pour équilibrer la puissance









Un jeu qui refuse de mourir

Sorti en 2019,n'est plus forcément au centre de l'actualité vidéoludique. Pourtant, le FPS coopératif de Saber Interactive continue d'évoluer. Avec la mise à jour, disponible gratuitement dès maintenant, les développeurs offrent aux joueurs de quoi redécouvrir l'art de découper du zombie par centaines.Le cœur de cette mise à jour repose sur l'ajout de. Chaque arme, du lance-flammes à la tronçonneuse, dispose désormais de trois perks uniques, soit un total de 24 améliorations possibles.Ces options vont de l'augmentation de la stabilité avec le perk Steady Grip à l'ajout de napalm sur le lance-flammes, en passant par des améliorations spécifiques au minigun ou au lance-roquettes.tout en renforçant le sentiment de puissance, au cœur de l'expérience World War Z.Saber Interactive n'a pas oublié l'équilibre du gameplay. Pour compenser l'arrivée de ces améliorations, l'équipe introduit, qui viennent pimenter les affrontements.Certains rendent les zombies encore plus redoutables, comme Dead Pirate qui permet aux morts-vivants de continuer à se battre même décapités, ou Paralytic Toxin qui ralentit les joueurs blessés. D'autres, comme Arm Weakness, désactivent purement et simplement l'accès aux armes lourdes. Mais tout n'est pas négatif, le mutateur Sharing is Caring applique désormais les effets des kits de soin à l'ensemble de l'équipe, renforçant l'aspect coopératif du jeu.En plus de ces ajouts gratuits,. Le Vibrant Halloween Pack, aux couleurs flashy et inspiré par la fête d'octobre, ainsi que le Raging Phoenix Pack, qui propose des armes enflammées, sont disponibles au prix de 4,99 € chacun.Ces cosmétiques, bien que facultatifs, permettent de donner un style unique à son arsenal.Cinq ans après sa sortie,. Sa mise à jour Heavy Ordinance montre la volonté de Saber Interactive de continuer à entretenir son jeu face à une concurrence féroce. De nouvelles mises à jour viennent assez fréquemment donner une raison de le relancer, comme celle-ci. Rendez-vous dès maintenant sur PC, PlayStation et Xbox.