World War 3 va lancer une alpha fermée pour présenter ses nouveautés

Après son lancement catastrophique en 2018,, dans l'objectif d'améliorer drastiquement la qualité du titre. Celle-ci a d'ailleurs été brièvement présentée en juillet, montrant alors certains points qui modifieront l'expérience que nous avons connue, en se basant sur les retours de la communauté.En cette fin de mois de septembre,. Les modes Tactical Ops et Deathmatch seront jouables, sur les cartes Berlin, Moscou, Warsaw et Polyarny, lesquelles sont toutes basées sur des lieux réels.Concernant les nouveautés, même si The Farm 51 n'entre pas dans les détails, nous savons que des améliorations de gunplay sont notamment appliquées, en plus de meilleures animations et une pléthore de fonctionnalités revues et introduites. La personnalisation des armes sera également au programme lors de ce week-end prolongé.Tous les joueurs qui avaient acheté l'accès anticipé à l'époque sont éligibles pour tester cette nouvelle version en avant-première. Si vous êtes curieux de voir les changements, mais que vous n'avez pas acheté le jeu, un stream spécial aura lieu le 29 septembre sur la chaîne YouTube du jeu . Nous n'avons toujours aucune fenêtre de sortie pour cette refonte, qui marquera le retour à la vente de World War 3.