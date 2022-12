World War 3 lance sa saison 1, avec de nouvelles cartes et armes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Initialement sorti en 2018,a fait son retour à la fin de l'été, en publiant sa refonte et en passant free-to-play. Cela a bien évidemment attiré les curieux et de nombreux joueurs ont pu découvrir ce jeu de tir tactique, nous plongeant dans des conflits futuristes. Wishlist Games, développeur du titre, a indiqué que. La première d'une longue série si tout se passe bien.Chaque saison apporte des nouveautés et pour cette première, nous avons le droit à de nouvelles localisations,. La première est une zone coréenne démilitarisée et la deuxième nous plonge en plein cœur du désert de Gobi. Ces saisons, nommées Opérations, ont pour objectif de développer l'étendue des conflits possibles dans WW3, tout en ajoutant des améliorations et d'autres contenus.Les développeurs souhaitent rappeler que tout le contenu en lien avec le gameplay peut s'obtenir sans payer.Pour le reste, des modes temporaires seront disponibles, comme le match à mort DOM. Côté améliorations et qualité de vie, nous pouvons citer les collisions ont été revues et les mouvements sont plus réalistes, mais bien d'autres choses sont à attendre. Si tout se passe bien,qui est, pour rappel, disponible en free-to-play sur Steam.