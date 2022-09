World War 3 : Une date pour la bêta ouverte, synonyme de lancement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un lancement plus que difficile en 2018,a logiquement vu ses joueurs le fuir, avec des critiques assez négatives. Les développeurs n'ont pas baissé les bras étant donné qu'ils ont passé ces dernières années à retravailler l'expérience, avant d'organiser une bêta fermée, réservée à celles et ceux qui avaient testé l'aventure lors de la sortie. Et après plusieurs mois de test, en récoltant l'avis de la communauté, The Farm 51 est dorénavant prêt à relancer son jeu, ouvert à toutes et à tous.Le studio a d'ailleurs annoncé. À cette date,. Tous les joueurs pourront se plonger dans l'expérience futuriste et découvrir les nouveautés. Bien évidemment, le lancement de cette bêta ouverte n'est qu'une nouvelle étape dans le développement de, puisque les développeurs continueront à apporter du contenu et des améliorations au FPS tactique. D'ailleurs, tous les joueurs ayant acheté un pack de la bêta fermée auront un accès anticipé de trois jours, soit le 26 septembre.Pour rappel,. Deux modes de jeu seront disponibles, Opérations Tactiques et Match à mort, pouvant réunir jusqu'à quarante joueurs. Que ce soit au niveau du son, de l'optimisation, du rendu visuel ou même du gameplay,Vous pourrez donc découvrir tout cela par vous-même dès le 29 septembre, sur Steam.