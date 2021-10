World War 3 annonce une bêta fermée

Quand comment la bêta fermée de World War 3 ?

Comment accéder à la bêta fermée de World War 3 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il se pourrait quevoie enfin le bout du tunnel. Après un lancement raté, les développeurs, à savoir The Farm 51, ont travaillé d'arrache-pied afin de permettre à leur FPS de connaître une deuxième vie. Après de longs mois à revoir une grande partie du jeu, pour que l'expérience, aussi bien au niveau du gameplay que des serveurs, soit meilleure, une alpha fermée s'est tenue il y a peu. Avant la sortie du jeu, prévue au début de l'année 2022,, laquelle permettra normalement d'apporter les derniers changements et quelques ajustements.. À partir de cette date, tous les joueurs éligibles auront accès au jeu en avant-première, jusqu'au lancement de la bêta ouverte.Si vous souhaitez participer à ces essais, vous n'avez malheureusement aucun autre choix que de payer. Les développeurs ont mis en place plusieurs packs spéciaux, donnant accès à cette bêta fermée et quelques autres avantages exclusifs que vous garderez, même une fois la bêta terminée. Le premier prix est de 12,99 euros alors que le plus cher, en quantité limitée, est vendu 259,99 euros.Notez cependant que si vous avez acheté le jeu lors de son accès anticipé, à l'époque sur Steam ou plus récemment via le site officiel, un accès à lavous est bien évidemment offert.Cette bêta fermée prendra fin en mars 2022, pour laisser place. Dans la foulée, le titre sera accessible en free-to-play sur Steam.