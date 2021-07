World War 3 présente sa refonte majeure

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis octobre 2018,, même s'il était encore en accès anticipé. De nombreux problèmes, en tout genre, sont venus gâcher l'expérience, et les joueurs ont très vite délaissé le Battlefield-like, ce dernier étant presque injouable pour certains. Malgré les mises à jour proposées par The Farm 51 au fil du temps, l'expérience ne s'est pas drastiquement améliorée, obligeant les développeurs à revoir totalement leurs plans.Ainsi, en août 2020,. Un an après, il semblerait que The Farm 51 soit sur la bonne voie, puisque le studio enfin de nous donner des nouvelles. Le FPS a présenté quelques-unes de ses nouveautés et améliorations, qui sont nombreuses, en se basant sur les retours de la communauté faits depuis son lancement.Malheureusement, même si cette bande-annonce peut mettre l'eau à la bouche aux anciens joueurs qui ont été déçus, ou à celles et ceux qui attendent ces améliorations, aucune date de sortie n'a été annoncée. Nous ne savons pas quand ces « changements incroyables et nouvelles fonctionnalités », selon les mots des développeurs,. Dans tous les cas, The farm 51 ne manquera pas de nous en dire plus, dans les jours et semaines à venir.