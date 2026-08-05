World War 3 : Le multijoueur ferme ses portes, 8 ans après sa sortie

Après huit années d'existence, le jeu de tir tactique World War 3 ferme définitivement ses serveurs. Malgré un potentiel indéniable et un passage en accès gratuit, le titre n'a pas su conserver sa base de joueurs, illustrant une nouvelle fois la fragilité des jeux exclusivement en ligne.

Le monde du jeu vidéo compétitif est impitoyable, et une nouvelle victime vient de tomber au champ d'honneur. Apparu pour la première fois en accès anticipé en 2018 avant de connaître une sortie complète en 2022, World War 3 a officiellement tiré sa révérence. Ce jeu de tir multijoueur tactique et gratuit, développé par New Generation et Wishlist Games, a définitivement fermé ses serveurs au grand dam de sa communauté.

Une fermeture qui relance le débat sur la préservation

À l'heure où le mouvement visant à empêcher la destruction des jeux vidéo gagne en ampleur et où la dématérialisation inquiète de plus en plus de consommateurs, la mort d'un jeu exclusivement en ligne reste une pilule difficile à avaler. C'est exactement le triste sort qui frappe World War 3. Les développeurs de New Generation Games avaient préparé le terrain il y a deux mois en publiant un message empreint de tristesse sur la plateforme Steam.

Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de mettre fin au support du jeu et de fermer ses serveurs. Ce ne fut pas une décision facile. Vous nous avez soutenus tout au long de ces années et nous tenons à remercier tous ceux qui ont joué à World War 3, partagé leurs retours, signalé des problèmes, créé du contenu et maintenu la communauté en vie.

Les serveurs ont officiellement fermé ce 3 août, et le FPS n'est plus jouable, après avoir séduit de nombreux joueurs tout au long de ces 8 années de service.

Un déclin lent mais inéluctable

Dans les commentaires qui ont suivi cette annonce, les réactions de la communauté étaient particulièrement partagées. Certains joueurs ont exprimé leur tristesse face au potentiel gâché du titre, tandis que d'autres se montraient plus cyniques, affirmant que le jeu était déjà mort depuis longtemps. Les promesses non tenues et le manque de mises à jour régulières ont souvent été pointés du doigt comme les principaux responsables de cette chute.

Bien que World War 3 n'ait jamais été un mauvais jeu, il a cruellement manqué de visibilité et n'a pas su s'imposer sur le long terme. Son pic de popularité sur Steam a atteint un peu moins de 12 000 joueurs simultanés lors de son lancement en 1.0 en 2022. Depuis près de deux ans, le titre peinait à rassembler plus de 300 personnes connectées en même temps. Dans les heures précédant sa fermeture définitive, les statistiques affichaient péniblement quelques dizaines de joueurs irréductibles qui profitaient de leurs ultimes parties.

Quelles que soient les opinions sur la qualité finale de l'expérience proposée, il est toujours douloureux de voir le fruit de plusieurs années de travail acharné disparaître en un clin d'œil. L'industrie perd une nouvelle œuvre, rappelant à tous la nature éphémère des expériences multijoueur modernes et l'importance cruciale de trouver des solutions pour la préservation du patrimoine vidéoludique.