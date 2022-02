World War 3 organise en stress test et est jouable gratuitement jusqu'au 7 février

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À la suite d'un lancement difficile,. Après plus d'un an de travail, période durant laquelle le jeu n'était plus commercialisé, les développeurs avaient présenté cette refonte, et annoncé qu' une bêta fermée était disponible jusqu'au lancement du titre, en free-to-play, durant ce mois de mars.Dans le but de s'assurer que les serveurs, et le jeu en général, résistent à l'arrivée massive des joueurs dans quelques semaines, mais aussi pour mettre un peu plus en avant World War 3, The Farm 51 annonce queTout le contenu de la bêta fermée sera accessible, c'est-à-dire les deux modes de jeux et les quatre cartes, inspirées de lieux réels. Celles et ceux lançant World War 3 durant cette phase de stress test recevront en exclusivité le casque LWH Dark en jeu.Si vous souhaitez y participer, ne serait-ce que pouvoir voir ce que propose World War 3, il suffit de vous rendre sur la page Steam du jeu et de demander un accès, via le bouton dédié.Vous devriez, normalement, être autorisé à télécharger le jeu et le lancer dans les minutes qui suivent cette demande. Notez que vous devrez, avant d'arriver sur le champ de bataille, vous créer un compte MY.GAMES, si vous n'en avez pas., bien qu'aucune précision sur la date de sortie n'ait pour le moment été donnée.