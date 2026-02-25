WoW : Une amélioration majeure va donner plus de libertés aux healers pour leur interface

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 février 2026 à 10h22
Les plaintes des healers ont été entendues : Blizzard propose une solution pour filtrer les auras sur les frames en février 2026.
WoW : Une amélioration majeure va donner plus de libertés aux healers pour leur interface
Depuis la mise à jour de prélancement de WoW Midnight, les joueurs peuvent expérimenter les nouvelles restrictions en matière d'interface, et composer le plus souvent avec les fonctionnalités propres au jeu. En effet, le développeur souhaite que vous puissiez vous passer d'addons, mais l'offre actuelle est loin d'être satisfaisante, en particulier si vous êtes un soigneur. Le développeur est revenu sur sa position quelques jours avant la sortie de Midnight concernant la liste des sorts « non secrets » (Secret Aura).

L'interface des healers génère des frustrations depuis le prépatch de Midnight

Difficile de s'habituer à un moindre confort en matière d'interface sur WoW, surtout après avoir connu des années de personnalisation et d'optimisation, et les healers ne vous diront pas le contraire. Depuis le prépatch de Midnight, les joueurs incarnant ce rôle expérimentent de véritables frustrations à cause de leur interface de raid et de groupe, et ce n'est pas par hasard. Blizzard a apporté des restrictions trop rigides, notamment en instaurant des Secret Aura, qui obligent à voir apparaître des informations dont ne vous voulez pas, qui flood sans vergogne vos frames, par exemple la maîtrise des prêtres sacré, indiquée de manière intempestive.

maitrise-frame
Malheureusement, si l'interface de base de Blizzard ne convient pas, les créateurs d'addons ne peuvent accomplir de miracles, puisque tout est bloqué par le jeu, contraignant les joueurs à disposer d'un interface qui ne leur convient pas.

Blizzard assouplit les règles et propose une solution de filtrage des buffs

À la suite des plaintes répétées des joueurs, le développeur a annoncé le 25 février 2026 qu'un changement serait implanté dans un correctif dans les jours à venir. Des options de filtrage avancé seront disponibles, pour mettre en évidence certains effets bénéfiques, ou masquer ceux dont vous n'avez que faire. 
Alors que nous espérions initialement pouvoir offrir une expérience par défaut simplifiée, il est devenu clair qu'un ensemble unique de règles ne peut pas couvrir tous les cas d'usage courants. Certains joueurs souhaitent effectuer de simples ajustements, comme mettre en surbrillance la cible de l'Echo de leur Évocateur Préservation, ou le Guide actif de leur Paladin Sacré, tandis que d'autres considéreraient cela comme un encombrement visuel inutile. Nous commençons désormais à travailler sur un système permettant aux joueurs de masquer ou de mettre en avant les buffs issus de leurs propres sorts, au cas par cas, via le Grimoire. Nous prévoyons que cette solution sera disponible pour les joueurs dans un prochain patch de Midnight.
Un certain nombre de sorts rotationnels de soigneurs à temps de recharge court, ainsi que des buffs de très longue durée, seront ainsi exclus du système de Secret Aura, et la liste a été communiquée :

Évocateur Préservation
  • 355941 – Souffle onirique
  • 363502 – Vol onirique
  • 364343 – Écho
  • 366155 – Réversion
  • 367364 – Réversion d'Écho
  • 373267 – Lien vital
  • 376788 – Souffle onirique d'Écho
Évocateur Augmentation
  • 360827 – Écailles brûlantes
  • 395152 – Puissance d'ébène
  • 410089 – Préscience
  • 410263 – Bénédiction de l'Inferno
  • 410686 – Floraison symbiotique
  • 413984 – Sables changeants
Druide Restauration
  • 774 – Récupération
  • 8936 – Rétablissement
  • 33763 – Fleur de vie
  • 48438 – Croissance sauvage
  • 155777 – Germination
Prêtre Discipline
  • 17 – Mot de pouvoir : Bouclier
  • 194384 – Expiation
  • 1253593 – Bouclier du Vide
Prêtre Sacré
  • 139 – Rénovation
  • 41635 – Prière de guérison
  • 77489 – Écho de lumière
Moine Tisse-brume
  • 115175 – Brume apaisante
  • 119611 – Brume de rénovation
  • 124682 – Brume enveloppante
  • 450769 – Aspect de l'Harmonie
Chaman Restauration
  • 974, 383648 – Bouclier de terre
  • 61295 – Vague de soins
Paladin Sacré
  • 53563 – Guide de lumière
  • 156322 – Flamme éternelle
  • 156910 – Guide de foi
  • 1244893 – Guide du Sauveur
Buffs de raid longue durée
  • 1459 – Intelligence des Arcanes
  • 6673 – Cri de guerre
  • 21562 – Mot de pouvoir : Robustesse
  • 369459 – Source de magie
  • 462854 – Fureur céleste
  • 474754 – Relation symbiotique
Auras Bénédiction du Bronze
  • 381732 – Chevalier de la mort
  • 381741 – Chasseur de démons
  • 381746 – Druide
  • 381748 – Évocateur
  • 381749 – Chasseur
  • 381750 – Mage
  • 381751 – Moine
  • 381752 – Paladin
  • 381753 – Prêtre
  • 381754 – Voleur
  • 381756 – Chaman
  • 381757 – Démoniste
  • 381758 – Guerrier
Buffs personnels longue durée
  • 433568 – Rite de sanctification
  • 433583 – Rite d'adjuration
Poisons du Voleur
  • 2823 – Poison mortel
  • 8679 – Poison douloureux
  • 3408 – Poison affaiblissant
  • 5761 – Poison anesthésiant
  • 315584 – Poison instantané
  • 381637 – Poison atrophiant
  • 381664 – Poison amplificateur
Imprégnations du Chaman
  • 319773 – Arme Furie-des-vents
  • 319778 – Arme Langue de feu
  • 382021, 382022 – Arme Viveterre
  • 457496, 457481 – Garde du mande-marées
  • 462757, 462742 – Garde Frappe-tonnerre
Auras de type ressource
  • 205473 – Stalactites du Mage
  • 260286 – Pointe de la lance du Chasseur
Temps de recharge
  • 8690 – Pierre de foyer
  • 20608 – Réincarnation du Chaman
  • Tous les sorts de téléportation Mythique+ (IDs non listés)
Vous pourrez donc personnaliser un peu plus votre interface très bientôt, et commencer l'aventure sur Midnight dans de bonnes conditions. D'autres ajustements pourraient advenir au fil du temps si le besoin s'en faisait ressentir, d'autant que cette mise à jour prouve que Blizzard est enclin à améliorer la situation et votre confort. 

WoW Midnight sortira officiellement le 3 mars prochain, et le 27 février en accès anticipé.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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