WoW : Un sondage adressé aux joueurs laisse penser qu'une fonctionnalité très attendue en Mythique+ pourrait voir le jour

En septembre 2025, Blizzard a partagé un sondage aux joueurs de WoW, sous-entendant ainsi la potentielle arrivée d'un système demandé depuis Légion en Mythique+.
Au début du mois de septembre 2025, un utilisateur de Reddit a établi une hypothèse intéressante à propos d'une nouveauté qui pourrait potentiellement arriver sur WoW
concernant les donjons Mythique+
. En effet, un récent sondage envoyé par Blizzard aux joueurs laisse penser qu'un système de file d'attente en solo
pourrait être implanté.
La file d'attente en solo en Mythique+ pourrait arriver sur WoW
En septembre 2025, Blizzard a adressé un sondage aux joueurs de WoW suggérant que le développeur aurait pour projet d'ajouter un système de file d'attente en solo en Mythique+, une fonctionnalité réclamée depuis Légion.
La manière de composer les groupes pour ces instances serait alors bouleversée, si bien que vous pourriez y accèder beaucoup plus facilement qu'à l'heure actuelle, sans avoir à argumenter ou à supplier. Autrement dit, parcourir des donjons en Mythique+ pourrait ainsi devenir moins toxique et plus fluide.
Avec cette enquête, Blizzard demande aux joueurs à quel point ils seraient intéressés par de tels changements, et pour que vous y voyez plus clair, voici quelques-unes des questions posées à la communauté :
- Voulez-vous que l'outil de recherche de groupes forme automatiquement votre équipe en fonction des filtres que vous choisissez ?
- Les chefs de groupe devraient-ils recevoir des bonus d'écus et de pierres de vaillance en terminant un donjon ?
- Les clés devraient-elles être protégées contre la dégradation la première fois que vous dirigez un groupe chaque semaine ?
- Souhaitez-vous que le système vous recommande des joueurs en fonction de votre niveau de compétence et de vos objectifs ?
Des réactions enthousiastes
Le nouvelle de ce sondage a rapidement circulé sur Reddit, entraînant des milliers de réactions et de commentaires favorables.
We Are So Getting A Solo Queue System For Mythic+
byu/DaggersInHand inwow
Pour la plupart des joueurs, ce probable changement serait couronné de succès, étant donné qu'un tel système est demandé depuis plusieurs années. Les discussions à ce sujet sont ainsi lancées, et il y a fort à parier que la déception serait immense si cette enquête n'était pas suivie d'une confirmation officielle de la part de Blizzard. Toujours dans l'hypothèse selon laquelle la file d'attente en solo en Mythique+ était vraiment d'actualité, nous imaginons néanmoins que son déploiement n'interviendrait pas avant quelques mois, peut-être même au lancement de WoW
Midnight. Malheureusement, nous ne pouvons que spéculer, et il faudra faire preuve d'un peu de patience pour en savoir plus sur ce point.
commentaire (1)
Je reçois pas ses sondages moi. Sinon c top, marre de passer un entretien pour chaque clé !!!!!