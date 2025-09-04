WoW : Un nerf majeur annoncé pour les ceintures DISQUE, les détails



le 04 septembre 2025 à 15h48 Publié par Amandine Paccou le 04 septembre 2025 à 15h48

Porter une ceinture DISQUE sur WoW The War Within ne sera bientôt plus à la mode : Blizzard a annoncé un nerf important pour ces équipements de la saison 2 en septembre 2025.