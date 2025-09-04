WoW : Un nerf majeur annoncé pour les ceintures DISQUE, les détails

Porter une ceinture DISQUE sur WoW The War Within ne sera bientôt plus à la mode : Blizzard a annoncé un nerf important pour ces équipements de la saison 2 en septembre 2025.
Avec la saison 2 de WoW
The War Within, les joueurs avaient su tirer profit de l'ingéniosité des Gobelins de Terremine en s'équipant des ceintures de type DISQUE (Dispositif d'Informations Sécurisé de Qualité Universelle et Éprouvée
). La sortie du raid de la Manaforge Oméga n'avait changé grand-chose sur ce point, étant donné que ces pièces demeuraient les meilleures possibles pour de nombreuses classes et spécialisations. Or, cela ne sera bientôt plus le cas, puisque Blizzard a annoncé un nerf significatif des ceintures DISQUE
en septembre 2025.
Les ceintures DISQUE ne seront bientôt plus BIS
Si vous utilisez encore l'une des ceintures DISQUE
de la saison 2 de WoW The War Within
, vous risquez d'être déçu. D'ici quelques semaines, ces équipements puissants vont être ajustés et subiront un nerf majeur. Blizzard a effectivement annoncé cela en publiant des notes de patch pour le PTR 11.2.5 le 3 septembre 2025.
Les ceintures DISQUE suivantes verront leurs dégâts et leurs statistiques diminuer de 20 % :
Ce changement interviendra avec le déploiement du patch 11.2.5 de WoW
- Éclairs chargés
- Chaîne critique
- Explosion d'étincelles
- Charge statique
- Courant électrique
- Cristal chargé
, qui introduira notamment Légion Remix. Aucune date de sortie n'a été fixée à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais selon certaines estimations, la mise à jour arrivera aux alentours du mois d'octobre 2025, probablement le mercredi 8.
En prévision de cela, nous vous invitons à ne pas jeter les ceintures que vous récupérerez dans le raid de la Manaforge Oméga d'ici là, voire d'effectuer des simulations pour savoir laquelle deviendra votre nouveau BIS. Il vous reste quelques semaines pour vous préparer à ce nerf, alors ne perdez pas de temps pour faire le nécessaire au risque d'être déçu.
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