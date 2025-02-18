WoW : Un aperçu des récompenses des Gouffres de la saison 2 a été partagé

De belles surprises attendent les joueurs de WoW en saison 2 avec les Gouffres. Retrouvez un aperçu des récompenses à débloquer dans cet article.
Le déploiement du patch 11.1 de WoW
The War Within approche à grand pas, et Blizzard a dévoilé quelques-unes des récompenses à débloquer grâce aux Gouffres.
Blizzard présente les récompenses des Gouffres de la saison 2 de WoW The War Within
Les Gouffres
sont arrivés sur WoW
avec The War Within, et ont rencontré le succès auprès des joueurs qui apprécient ces mini donjons à explorer seul, en groupe, ou accompagné de Brann. Pour le plus grand bonheur des collectionneurs, de nouveaux butins pourront être déverrouillés dès le début de la seconde saison en parcourant les Gouffres
, et Blizzard a partagé un aperçu sur les réseaux.
Voici les détails des récompenses
présentées dans la vidéo ci-dessus :
|Récompense
|Type
|Mode d'obtention
|Delver's Gob-Trotter
|Monture volante
|Quête d'ouverture saisonnière
|Delver's Gob-Trotter Schematics
|Personnalisation pour la monture saisonnière
|Progression Delver's Journey (Tiers 1-6)
|Delve-O-Bot 7001
|Jouet (téléportation)
|Progression Delver's Journey (Tier 7)
|Warband Campsite - Nightfall Sanctum
|Fond d'écran de sélection des personnages du bataillon
|Complétion Delver's Journey
|Delver's Gob-Trotter Schematic: Gold
|Personnalisation pour la monture saisonnière
|Underpin (seul)
|Golden-Gob Propultion Rig
|Transmogrification de cape
|Vaincre Underpin
|Junkreaver's Apparel
|Équipement
|Undercoin
Vous pouvez donc vous préparer à recevoir notamment une nouvelle monture, rappelant le dirigeable de la saison 1 mêlé au style des Gobelins de Terremine, mais aussi un jouet qui vous permettra de vous téléporter vers un Gouffre aléatoire de Khaz Algar.
La saison 2 de WoW The War Within
introduira deux gouffres inédits, le site d'excavation 9 et le chenal de ruelle, et Brann pourra désormais se spécialiser en tant que tank, ce qui devrait vous être utile pour affronter Underpin, l'équivalent de Zekvir. La mise à jour 11.1 sortira le 26 février 2025, et votre solde d'Undercoin sera réinitialisé à ce moment. Préparez-vous donc à farmer pour obtenir l'intégralité de ces butins tout en découvrant enfin l'univers des Gobelins de Terremine.
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