WoW : Un aperçu des récompenses des Gouffres de la saison 2 a été partagé

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 février 2025 à 12h04
De belles surprises attendent les joueurs de WoW en saison 2 avec les Gouffres. Retrouvez un aperçu des récompenses à débloquer dans cet article.
WoW : Un aperçu des récompenses des Gouffres de la saison 2 a été partagé
Le déploiement du patch 11.1 de WoW The War Within approche à grand pas, et Blizzard a dévoilé quelques-unes des récompenses à débloquer grâce aux Gouffres. 

Blizzard présente les récompenses des Gouffres de la saison 2 de WoW The War Within

Les Gouffres sont arrivés sur WoW avec The War Within, et ont rencontré le succès auprès des joueurs qui apprécient ces mini donjons à explorer seul, en groupe, ou accompagné de Brann. Pour le plus grand bonheur des collectionneurs, de nouveaux butins pourront être déverrouillés dès le début de la seconde saison en parcourant les Gouffres, et Blizzard a partagé un aperçu sur les réseaux.


Voici les détails des récompenses présentées dans la vidéo ci-dessus :

Récompense Type Mode d'obtention
Delver's Gob-Trotter Monture volante Quête d'ouverture saisonnière
Delver's Gob-Trotter Schematics Personnalisation pour la monture saisonnière Progression Delver's Journey (Tiers 1-6)
Delve-O-Bot 7001 Jouet (téléportation) Progression Delver's Journey (Tier 7)
Warband Campsite - Nightfall Sanctum Fond d'écran de sélection des personnages du bataillon Complétion Delver's Journey
Delver's Gob-Trotter Schematic: Gold Personnalisation pour la monture saisonnière Underpin (seul)
Golden-Gob Propultion Rig Transmogrification de cape Vaincre Underpin
Junkreaver's Apparel Équipement Undercoin

Vous pouvez donc vous préparer à recevoir notamment une nouvelle monture, rappelant le dirigeable de la saison 1 mêlé au style des Gobelins de Terremine, mais aussi un jouet qui vous permettra de vous téléporter vers un Gouffre aléatoire de Khaz Algar. 

mount-gouffre-s2
La saison 2 de WoW The War Within introduira deux gouffres inédits, le site d'excavation 9 et le chenal de ruelle, et Brann pourra désormais se spécialiser en tant que tank, ce qui devrait vous être utile pour affronter Underpin, l'équivalent de Zekvir. La mise à jour 11.1 sortira le 26 février 2025, et votre solde d'Undercoin sera réinitialisé à ce moment. Préparez-vous donc à farmer pour obtenir l'intégralité de ces butins tout en découvrant enfin l'univers des Gobelins de Terremine.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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