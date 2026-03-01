WoW : Racine pétrifiée, comment obtenir ce composant d'artisanat ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 11 mars 2026 à 09h18
Retrouvez des informations relatives au farming de Racines pétrifiées, un composant d'artisanat de WoW Midnight, dans cet article.
WoW : Racine pétrifiée, comment obtenir ce composant d'artisanat ?
WoW Midnight est sorti au début du mois de mars 2026, et après avoir complété la campagne principale et atteint le niveau 90, la plupart des joueurs se sont lancés dans la pratique des métiers. Or, pour pouvoir avancer en craftant des plans spécifiques, il est nécessaire de disposer de Racines pétrifiées (Petrified Root).

Où trouver des Racines pétrifiées sur WoW Midnight ?

Si vous êtes joaillier, enchanteur, cuisinier ou même alchimiste sur WoW Midnight, alors vous aurez à coup sûr besoin de récupérer un composant d'artisanat particulier de qualité rare, la Racine pétrifiée. Très prisée, la Racine pétrifiée est assez difficile à obtenir en début d'extension, et cette tendance se reflète de par les prix affichés à l'hôtel des ventes. Il n'existe que 4 manières d'en acquérir : 
  • en participant à la nouvelle activité de la Traque
  • en complétant des Gouffres
  • sur le boss final des donjons héroïques et mythiques
  • avec les commandes des clients
racine-petrifiee-recette

La Traque

Une fois votre Traque complétée, vous avez une faible chance de disposer d'une Racine pétrifiée dans le coffre de récompenses. Notez que plus vous augmenterez la difficulté de cette activité, plus vos chances de recevoir ce composant seront élevées.

traque-farm

Les Gouffres

Le meilleur moyen de farmer des Racines pétrifiées est d'ouvrir les coffres de butins à la fin des Gouffres. Comme pour la Traque, plus le niveau sera avancé, plus vous aurez de chances d'en récolter. Selon l'expérience des joueurs en début d'extension, il est nécessaire de parcourir un Gouffre de palier 4 au minimum pour espérer en récupérer, mais cela demeure assez rare. Par contre, à partir du palier 8, la situation s'améliore, et vous pouvez même en ramasser dans les Curiosités fourvoyées.

gouffre-midnight

3- Commandes des clients

Les métiers de crafting peuvent honorer des commandes variées via leur table de métier, celles des PNJ. Depuis le correctif du 11 mars, il y a une chance de recevoir une Racine pétrifiée (ou plusieurs) dans le Paiement du Consortium d'artisanat.

payment-loot


4- Donjons

Enfin, les plus chanceux obtiennent parfois entre 3 et 6 Racines pétrifiées sur le dernier boss d'un donjon héroïque ou mythique 0.

Si vous souhaitez vous enrichir (ou faire des économies), et optimiser au mieux vos professions au début de WoW Midnight, vous avez donc tout intérêt à farmer un maximum des Racines pétrifiées, et à surtout ne pas les jeter par inadvertance !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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