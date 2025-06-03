WoW : Quelle est la date de sortie du patch 11.1.7 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 juin 2025 à 11h39
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour 11.1.7 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Quelle est la date de sortie du patch 11.1.7 ?
Une nouvelle mise à jour mineure est sur le point d'être déployée sur les serveurs de WoW The War Within. En effet, la 11.1.7 approche, et sera la dernière avant que la saison 3 ne commence cet été. Afin de vous aider à bien vous préparer à ce chapitre, nous vous indiquons ici la date de sortie de la mise à jour de l'héritage d'Arathor.

Quand va sortir le patch 11.1.7 sur WoW ?

Une nouvelle aventure va bientôt démarrer sur The War Within grâce au patch 11.1.7, dont la date de sortie a été fixée au mercredi 18 juin 2025 en France. À partir de là, les joueurs auront la possibilité de découvrir une nouvelle campagne dans les hautes-terres Arathies. Les tensions entre l'Alliance et la Horde s'intensifient, si bien qu'un nouveau conflit menace la tranquillité du continent. Votre objectif sera d'apaiser les tensions aux côtés de Faerin, Danath et Geya'rah afin de récupérer un nouveau tabard et une transmogrification d'épaule inspirée du style de Faerin.

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En plus de cela, vous pourrez vous adresser dès le niveau 10 au chroniqueur Cho à Hurlevent, Orgrimmar ou Dornogal pour « embarquer pour une expérience de quête renouvelée » à travers 3 suites de quêtes répétables : Xal'atath, Éthériens, Roi Liche. 

Un affixe supplémentaire sera en même temps ajouté à six Gouffres existants, afin de vous proposer davantage de difficultés et de butins :
  • Folie fongique : Île de Dorn
  • Repos de Kriegval : Île de Dorn
  • Sanctuaire Noctechute : Sainte-Chute
  • Brèche Grouillante : Sainte-Chute
  • La Trame spiralée : Azj'Kahet
  • Chenal de ruelle : Terremine
Notez également que Battle for Azeroth pourra être retrouvé dans les voies temporelles turbulentes, et cela vous octroiera notamment la monture Chronocorsaire avec vol dynamique.
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Enfin, le patch 11.1.7 de WoW marquera l'arrivée de l'événement Émissaire cupide au cours de la semaine du 1er juillet. Tous les joueurs pourront alors aspirer à se vêtir d'ensembles T2 recolorés.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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