WoW : Obtenir la mascotte Renifleur corne-ébouriffe gangrené exige de dépenser une belle somme

Une nouvelle mascotte est disponible via la boutique en ligne de WoW Blizzard Gear en septembre 2025, le Renifleur corne-ébouriffe gangrené. Or, au regard de son prix élevé, mieux vaut sans doute attendre la sortie de Légion Remix.
Parmi les joueurs de WoW
, beaucoup aiment collectionner des mascottes, et Blizzard vous propose de récupérer le Renifleur corne-ébouriffe gangrené en septembre 2025. Or, pour l'obtenir, il faudra d'abord dépenser une somme importante.
La mascotte Renifleur corne-ébouriffe gangrené vous coûtera 75 euros
En septembre 2025, Blizzard permet aux joueurs de WoW
de récupérer la mascotte Renifleur corne-ébouriffe gangrené
, mais pour l'ajouter à votre collection, vous devrez au préalable dépenser plus de 75 euros dans la boutique en ligne Blizzard Gear
parmi les articles compris dans l'offre.
Jusqu'au 22 septembre 2025, recevez la mascotte Renifleur corne-ébouriffe gangrené (Scruffyhorn Fel Snooter) pour World of Warcraft lors d'un achat éligible de 75 $ ou plus en produits World of Warcraft.
Les taxes, frais de port, de traitement et autres frais non liés aux produits sont exclus.
Offre valable du 8 septembre 2025 au 12 septembre 2025. Pendant la période de l'offre, effectuez un achat d'articles World of Warcraft éligibles sur le Blizzard Gear Store pour un montant total de 75 $ USD ou plus (hors taxes, frais de port, de traitement et autres frais non liés aux produits) et recevez un code numérique pour la mascotte Renifleur corne-ébouriffe gangrené de World of Warcraft, à utiliser exclusivement dans World of Warcraft (non valable dans d'autres jeux).
Même si vous recevrez aussi les objets pour lesquels vous avez dépensé cet argent, il n'en demeure que ceux qui ont pour réel objectif d'acquérir cette mascotte devront investir un montant plus important que pour l'achat de l'extension Midnight, édition héroïque. Il s'agit ainsi de l'un des modes d'obtention de mascotte les plus chers de l'histoire du jeu.
Un modèle similaire sera bientôt disponible gratuitement
Toutefois, même si vous appréciez plus que tout la compagnie des mascottes et que les collectionner vous passionne, vous pourriez réaliser de belles économies en passant votre tour et en faisant preuve d'un peu de patience. Avec le patch 11.2.5 de WoW
, vous pourrez redécouvrir l'extension Légion avec Légion Remix, et valider le haut-fait Highmountain.
Sa complétion vous récompensera de la mascotte Renifleur dent-sombre gangrené,
qui ressemble trait pour trait au Renifleur corne-ébouriffe gangrené. Seules les teintes changent, et cette version plus démoniaque devrait sans doute être tout autant affectionnée que la payante.
La date de sortie de Légion Remix n'a pas encore été communiquée officiellement à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais l'hypothèse qui revient le plus souvent est que le patch 11.2.5 serait déployé au cours du mois d'octobre 2025, plus précisément le 7. Restez donc à l'affût pour ne rien manquer de l'événement et décrocher sans payer votre Renifleur gangréné.
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