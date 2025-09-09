WoW : Obtenir la mascotte Renifleur corne-ébouriffe gangrené exige de dépenser une belle somme



le 09 septembre 2025 à 14h28 Publié par Amandine Paccou le 09 septembre 2025 à 14h28

Une nouvelle mascotte est disponible via la boutique en ligne de WoW Blizzard Gear en septembre 2025, le Renifleur corne-ébouriffe gangrené. Or, au regard de son prix élevé, mieux vaut sans doute attendre la sortie de Légion Remix.