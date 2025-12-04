WoW Midnight vous permettra peut-être de vous marier

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 décembre 2025 à 12h40
Préparez-vous à faire preuve de romantisme sur WoW Midnight, car le système du mariage sera probablement de la partie.
WoW Midnight vous permettra peut-être de vous marier
La fonctionnalité du Logis est disponible en accès anticipé sur les serveurs de WoW depuis le 3 décembre 2025, et Blizzard a partagé une bande-annonce à l'occasion de cette sortie. Or, les joueurs ont remarqué un élément intéressant, qui pourrait laisser penser qu'il sera un jour permis de se marier sur le MMORPG.

Le système du mariage débarque sans doute sur WoW Midnight

La dernière bande-annonce de WoW, diffusée le 3 décembre 2025, présente la fonctionnalité du Housing en images, à travers les possibilités en matière de décoration, ou la vie en communauté dans les quartiers. Cependant, à un peu moins d'une minute de visionnage, un mariage est mis en scène.

Miniature vidéo

Ces quelques secondes pourraient être en réalité un teaser d'un futur système inédit sur WoW, celui du mariage, et cela ne serait pas si surprenant étant donné que de tels événements trouveraient aisément leur place dans la vie d'un quartier. Même si certains joueurs ont déjà épousé leurs pairs sur d'autres versions du MMORPG, en se confectionnant la tenue adéquate et en se rendant par exemple dans la cathédrale d'Hurlevent, il ne s'agissait que de pratiques RP, donc non officielles. 

mariage-wow
Pour dissiper le doute, un joueur a directement demandé à Blizzard si ces images de la bande-annonce dévoilaient secrètement l'introduction du mariage, et le développeur a laissé entendre que oui.
Ce ne serait plus un secret si nous le disions à tout le monde dans cette section de commentaires.
reponse-blizzard-mariage
Il apparaît alors tout à fait possible que le mariage soit bientôt une réalité sur WoW avec Midnight, mais pour en être certain, restez à l'affût de l'actualité, une confirmation pourrait être donnée prochainement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée

Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7

Retrouvez des informations relatives au nouveau mode de jeu à venir sur WoW Midnight avec le patch 12.1.7 : les Entrelacs de l'histoire.
WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta

Pour lutter contre la triche et la rigidité de la méta en MM+, Blizzard revoit sa copie pour la mise à jour 12.2 de WoW Midnight. Des récompenses calculées par spécialisation pour redonner une chance à toutes les classes sont au programme.

commentaire (0)