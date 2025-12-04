WoW Midnight vous permettra peut-être de vous marier

Préparez-vous à faire preuve de romantisme sur WoW Midnight, car le système du mariage sera probablement de la partie.
La fonctionnalité du Logis est disponible en accès anticipé sur les serveurs de WoW
depuis le 3 décembre 2025, et Blizzard a partagé une bande-annonce à l'occasion de cette sortie. Or, les joueurs ont remarqué un élément intéressant, qui pourrait laisser penser qu'il sera un jour permis de se marier sur le MMORPG.
Le système du mariage débarque sans doute sur WoW Midnight
La dernière bande-annonce de WoW
, diffusée le 3 décembre 2025, présente la fonctionnalité du Housing en images, à travers les possibilités en matière de décoration, ou la vie en communauté dans les quartiers. Cependant, à un peu moins d'une minute de visionnage, un mariage est mis en scène.
Ces quelques secondes pourraient être en réalité un teaser d'un futur système inédit sur WoW, celui du mariage,
et cela ne serait pas si surprenant étant donné que de tels événements trouveraient aisément leur place dans la vie d'un quartier. Même si certains joueurs ont déjà épousé leurs pairs sur d'autres versions du MMORPG, en se confectionnant la tenue adéquate et en se rendant par exemple dans la cathédrale d'Hurlevent, il ne s'agissait que de pratiques RP, donc non officielles.
Pour dissiper le doute, un joueur a directement demandé à Blizzard si ces images de la bande-annonce dévoilaient secrètement l'introduction du mariage, et le développeur a laissé entendre que oui.
Ce ne serait plus un secret si nous le disions à tout le monde dans cette section de commentaires.
Il apparaît alors tout à fait possible que le mariage soit bientôt une réalité sur WoW
avec Midnight, mais pour en être certain, restez à l'affût de l'actualité, une confirmation pourrait être donnée prochainement.
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