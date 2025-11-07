WoW Midnight : Le focarin sera la nouvelle monnaie virtuelle d'achat d'objets pour le logis



le 07 novembre 2025 à 11h18 Publié par Amandine Paccou le 07 novembre 2025 à 11h18

Blizzard a présenté le focarin, la nouvelle monnaie premium de WoW Midnight à employer pour acheter des objets pour son foyer, mais cette ajout fait l'objet de vifs reproches auprès des joueurs.