WoW Midnight : Le focarin sera la nouvelle monnaie virtuelle d'achat d'objets pour le logis

Blizzard a présenté le focarin, la nouvelle monnaie premium de WoW Midnight à employer pour acheter des objets pour son foyer, mais cette ajout fait l'objet de vifs reproches auprès des joueurs.
Quelques jours après la parution de données faisant état de l'ajout de la première monnaie virtuelle
de WoW
, Blizzard a confirmé l'arrivée du focarin (Hearthsteel)
avec Midnight.
Blizzard présente le focarin, la monnaie premium de WoW Midnight
Le 6 novembre 2025, Blizzard a officiellement présenté la monnaie qui fera son entrée avec la sortie de WoW Midnight, le focarin.
Il sera possible d'en acquérir contre de l'argent réel
qui sera injecté dans votre porte-monnaie Battle.net, et elle vous permettra d'acheter des objets de décoration pour votre logis
. Le développeur a toutefois précisé que la grande majorité des éléments de décoration pourra être obtenue en jeu, et que « cela ne changera jamais
».
Plus précisément, ce nouveau système sera similaire à celui des montures, dont une poignée seulement est payante. Les éléments de décoration préférés des joueurs ne seront d'ailleurs pas en vente dans la boutique. Ceux qui le seront seront disponibles en achat individuel, bien que des réductions sur certains packs seront parfois proposées. En plus de cela, Blizzard prévoit une interface de la boutique « intuitive et facilement compréhensible », et vous aurez l'occasion de récupérer du focarin contre des pièces d'or en jeu, à échanger contre des jetons à convertir.
Le catalogue des objets décoratifs servira également à visualiser ceux vendus dans la boutique, et de placer une version temporaire dans votre maison pour déterminer s'il correspond ou non à vos attentes avant l'achat.
Mais cela n'enchante pas les joueurs
Sans tarder, les joueurs de WoW
ont discuté du focarin sur Reddit, et partagé un constat plutôt amer. Pour beaucoup, cette monnaie ne sert pas à faciliter les petits achat, mais plutôt à inciter à s'offrir de plus gros packs.
Il s'agirait d'une technique pour vous faire dépenser plus à long terme
, et la communauté estime ne pas être dupe : le discours et les arguments de Blizzard ne seraient qu'une façade destinée à « endormir » les joueurs.
Hearthsteel Confirmed as New Real Money Currency Used to Buy Housing Items
byu/Squishei inwow
Avoir une monnaie intermédiaire est à 1000 % anti-consommateur, il n'y a pas d'autre façon de le dire.
Les commentaires négatifs se sont alors multipliés, si bien que nous pouvons affirmer que le focarin n'est pas le bienvenu pour les joueurs.
Si la situation n'évolue pas, la sortie de Midnight risque de se révéler quelque peu chaotique. Entre l'arrivée du focarin, les restrictions d'addons et les ajustements en combat, Blizzard semble accumuler les mauvais points auprès des joueurs. Toutefois, la prochaine extension ne sera lancée qu'au cours de l'hiver 2026, et des changements pourraient encore advenir. Restez donc connecté à l'actualité de WoW
pour ne rien manquer.
commentaire (0)