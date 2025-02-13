WoW : Liste des hauts faits du raid de la Libération de Terremine, les détails

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
Nouveaux hauts faits
- Libération de Terremine → vaincre les boss suivants dans n'importe quelle difficulté : Vexie et les Écrouabouilles ; Chaudron du carnage ; Rik Rebond ; Stix Jettetout ; Pignonneur Crosseplatine ; le Bandit manchot ; Verr'Minh, chefs de la sécurité ; Roi du chrome Gallywix.
- Choc et extra → vaincre les boss suivants qui captivent les masses dans la Libération de Terremine : Vexie et les Écrouabouilles ; Chaudron du carnage ; Rik Rebond.
- Machiniste maniaque → vaincre les boss suivants qui menacent de démanteler la ville dans la Libération de Terremine : Stix Jettetout ; Pignonneur Crosseplatine.
- Rien ne va plus → vaincre les boss suivants qui contrôlent le Gallagio dans la Libération de Terremine : le Bandit manchot ; Verr'Minh, chefs de la sécurité.
- La chute du Roi du chrome → vaincre le Roi du chrome dans la Libération de Terremine.
- Ramassage des ordures → vaincre Stix Jettetout après avoir absorbé ou incinéré tous les tas de détritus créés par Tri électromagnétique avant le prochain lancement de Tri électromagnétique dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur (permet d'obtenir le titre : « As de la casse »).
- Sans les mains ! → vaincre Vexie et les Écrouabouilles après avoir percuté les objets suivants à moto dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur : benne ; tas de déchets ; pile de pneus ; râtelier à outils ; caisse de stockage.
- Spectacle immersif → vaincre le Chaudron du carnage sous l'emprise de Fatuité après avoir bu le punch « ignifugé » et le soda « antichoc » dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
- Laissez-moi /danser → vaincre Rik Rebond après avoir activé les deux D.I.S.C.O. pendant la Frénésie d'engouement dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
- Détapissage → vaincre Pignonneur Crosseplatine sans vous faire toucher par Rayon ardent, Barrage de fusées, Méga-magnétisme, Rayon du Vide géant ou Barrage du Vide dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
- Un rang plus haut → vaincre le Bandit manchot après avoir activé une machine de défense à jetons dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
- La couleur de la nuit → vaincre Verr'Minh, chefs de la sécurité pendant que tous les personnages-joueurs arborent la même couleur de teinture dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur (permet d'obtenir le jouet Rerouteur de pipeline).
- Dormir avec les poissons → vaincre Verr'Minh, chefs de la sécurité pendant que tous les personnages-joueurs ont dormi avec les poissons dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
- J'aime qu'un plan se déroule → vaincre le Roi du chrome Gallywix après avoir fait giga-boum-détoné 3 gigacommandes pendant un même Gigabobines dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
- Fan ultime de Fusendo → vaincre le Chaudron du carnage en étant fan ultime de Fusendo dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
- Fan ultime de Torq → vaincre le Chaudron du carnage en étant fan ultime de Torq dans la Libération de Terremine en mode normal ou supérieur.
Hauts faits en mode mythique
- Vexie et les Écrouabouilles : mode mythique → vaincre Vexie dans la Libération de Terremine en mode mythique.
- Chaudron du carnage : mode mythique → vaincre le Chaudron du carnage dans la Libération de Terremine en mode mythique.
- Rik Rebond : mode mythique → vaincre Rik Rebond dans la Libération de Terremine en mode mythique.
- Pignonneur Crosseplatine : mode mythique → vaincre Pignonneur Crosseplatine dans la Libération de Terremine en mode mythique.
- Le Bandit manchot : mode mythique → vaincre le Bandit manchot dans la Libération de Terremine en mode mythique.
- Verr'Minh, chefs de la sécurité : mode mythique → vaincre Verr'Minh dans la Libération de Terremine en mode mythique.
- Roi du chrome Gallywix : mode mythique → vaincre Gallywix dans la Libération de Terremine en mode mythique (permet d'obtenir le titre : « libérateur ou libératrice de Terremine »).
- Panthéon : Roi du chrome Gallywix → faire partie des 200 premières guildes au monde à vaincre le Roi du chrome Gallywix en mode mythique (permet d'obtenir le titre : « célèbre tueur ou tueuse du Roi du chrome »).
Méta hauts faits
- Une longueur d'avance : Roi du chrome Gallywix → vaincre le Roi du chrome Gallywix en mode héroïque ou supérieur, avant l'ouverture du prochain palier de raid (fait partie du méta haut fait Maîtrise des explosions de la saison 2 de The War Within).
- Du grand art → vaincre le Roi du chrome Gallywix en mode mythique, avant l'ouverture du prochain palier de raid (fait partie du méta haut fait En habit de mines de la saison 2 de The War Within).
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