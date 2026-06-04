WoW : Les Voies temporelles turbulentes reviennent pendant l'été 2026, les détails des récompenses et du programme

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2026 à 11h47
Retrouvez ce que vous réserve l'événement des Voies temporelles turbulentes de la saison 1 de WoW Midnight dans cet article.
WoW : Les Voies temporelles turbulentes reviennent pendant l'été 2026, les détails des récompenses et du programme

Du 1er juillet au 12 août 2026, les joueurs de WoW Midnight auront la possibilité de participer de nouveau à l'événement des Voies temporelles turbulentes. Ainsi, vous pourrez parcourir des donjons appartenant à d'anciennes extensions pour déverrouiller des butins variés, de nature cosmétique. Un buff d'expérience sera aussi accordé, ainsi que la possibilité de valider le haut fait saisonnier. Pour en savoir plus, nous vous partageons ici un aperçu de l'événement des Voies temporelles turbulentes de l'été 2026.

Les Voies temporelles turbulentes auront lieu cet été sur WoW Midnight

Régulièrement sur WoW, Blizzard vous propose de redécouvrir des donjons empruntés à des extensions passées, et avec la première saison de Midnight, l'événement des Voies temporelles turbulentes aura lieu du 1er juillet au 12 août 2026. Vous aurez alors l'opportunité de compléter chaque semaine la quête des Marcheurs du temps pour remporter un cache de trésors de Quel'Thalas héroïque avec des objets de niveau 259-276.

De plus, en participant à ces donjons, vous bénéficierez du bonus Connaissance des voies temporelles, qui augmente de 5 % l'expérience gagnée en tuant des monstres et en accomplissant des quêtes. Terminer les donjons de l'événement augmentera l'effet et le prolongera. Concrètement, vous pourrez obtenir jusqu'à 30% d'expérience en plus.

rejeton-de-vyranoth

En plus de cela, le haut fait Maîtrise des voies temporelles turbulentes V sera disponible, et le valider entraînera l'acquisition de la monture volante Rejeton de Vyranoth. Notez enfin que les gains de réputation associés aux factions des donjons concernés seront augmentés de 50 %.

Programme des Voies temporelles turbulentes 

Semaine du 1er juillet Semaine du 8 juillet Semaine du 15 juillet Semaine du 22 juillet Semaine du 29 juillet Semaine du 5 août
Dragonflight Battle for Azeroth Shadowlands Classic The Burning Crusade Dragonflight
  • Académie d'Algeth'ar
  • Salles de l'Imprégnation
  • Neltharus
  • Bassins de l'Essence rubis
  • Caveau d'Azur
  • Creux des Fougerobes
  • Atal'Dazar
  • Port-Liberté
  • Repos des rois
  • Sanctuaire des Tempêtes
  • Temple de Sephraliss
  • Manoir Malvoie
  • L'Autre côté
  • Flèches de l'Ascension
  • Malepeste
  • Sillage nécrotique
  • Profondeurs Sanguines
  • Salles de l'Expiation
  • Les Mortemines
  • Hache-Tripes – Est
  • Hache-Tripes – Ouest
  • Stratholme
  • Zul'Farrak
  • Terrasse des Magistères
  • Tombes-mana
  • La Fournaise du sang
  • La Botanica
  • Les salles Brisées
  • La Basse-tourbière
  • Académie d'Algeth'ar
  • Salles de l'Imprégnation
  • Neltharus
  • Bassins de l'Essence rubis
  • Caveau d'Azur
  • Creux des Fougerobes

Récompenses des Voies temporelles turbulentes

Comme d'habitude, en participant aux donjons des Voies temporelles turbulentes de l'été 2026, vous collecterez des Insigne distordu dans le temps, une monnaie à échanger contre des cosmétiques variés. Vous pourrez prétendre à plusieurs montures de Shadowlands, d'autant que les restrictions de congrégation seront levées (le lycodrac de bronze, la mouche nécrophage de bronze, la tombaile de bronze et l'aquilon de bronze).

Objet Type Prix (en nombre d'Insignes distordus dans le temps)
Limace de magma liquide Monture    5 000
Bakar à fourrure noire Monture 5 000
Drake de l'Aile-du-Néant cavernicole : écailles jaunes Personnalisation de Dragon     400
Drake de l'Aile-du-Néant cavernicole : armure de couleur violette et argent Personnalisation de Dragon     400
Drake fantasque épanoui : armure rose et dorée Personnalisation de Dragon   400
Drake-sauvage des falaises : cornes lisses et brillantes Personnalisation de Dragon     400
Ensemble : tenue de combat du Gardeterre Transmogrification 2 500
Ensemble : espauliers tranchécaille Transmogrification 2 000
Ensemble : garde-épaules en drakolithe Transmogrification 2 000
Ensemble : atours du songe d'une nuit d'hiver Transmogrification 2 000
Ensemble : atours d'érudition draconique en parfait état Transmogrification 2 000
Ensemble : druidisme de l'ombreflamme Transmogrification 4 000
Bannière de pillage Dos 600
Kit d'atterrissage d'urgence Dos 600
Grand bâton de garde-couvée infini Bâton 1 500
Arsenal : clé de pillage perdue

Masse 1M, Main gauche, Arme d'hast, Bâton

 1 200
Arsenal : clé de pillage trouvée

Masse 1M, Main gauche, Arme d'hast, Bâton

 1 200
Tranchetemps infini

Épée

 1 000
Arbalète de cérémonie de khan

Arbalète

 1 500
 Vestige d'ombreflamme

Mascotte

 2 200
Photo-Finie

Jouet

 1 000
Corne cendrée du gardien défunt

Jouet

 500
Fragment de pierre de vœu

Jouet

 750

recompenses-timeways-ete-2026

Rendez-vous dès le 1er juillet 2026 pour démarrer le farming d'Insignes distordus dans le temps, et vous offrir divers butins en attendant la seconde saison de WoW Midnight.  

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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