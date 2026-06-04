WoW : Les Voies temporelles turbulentes reviennent pendant l'été 2026, les détails des récompenses et du programme
le 04 juin 2026 à 11h47
Du 1er juillet au 12 août 2026, les joueurs de WoW Midnight auront la possibilité de participer de nouveau à l'événement des Voies temporelles turbulentes. Ainsi, vous pourrez parcourir des donjons appartenant à d'anciennes extensions pour déverrouiller des butins variés, de nature cosmétique. Un buff d'expérience sera aussi accordé, ainsi que la possibilité de valider le haut fait saisonnier. Pour en savoir plus, nous vous partageons ici un aperçu de l'événement des Voies temporelles turbulentes de l'été 2026.
Les Voies temporelles turbulentes auront lieu cet été sur WoW Midnight
Régulièrement sur WoW, Blizzard vous propose de redécouvrir des donjons empruntés à des extensions passées, et avec la première saison de Midnight, l'événement des Voies temporelles turbulentes aura lieu du 1er juillet au 12 août 2026. Vous aurez alors l'opportunité de compléter chaque semaine la quête des Marcheurs du temps pour remporter un cache de trésors de Quel'Thalas héroïque avec des objets de niveau 259-276.
De plus, en participant à ces donjons, vous bénéficierez du bonus Connaissance des voies temporelles, qui augmente de 5 % l'expérience gagnée en tuant des monstres et en accomplissant des quêtes. Terminer les donjons de l'événement augmentera l'effet et le prolongera. Concrètement, vous pourrez obtenir jusqu'à 30% d'expérience en plus.
En plus de cela, le haut fait Maîtrise des voies temporelles turbulentes V sera disponible, et le valider entraînera l'acquisition de la monture volante Rejeton de Vyranoth. Notez enfin que les gains de réputation associés aux factions des donjons concernés seront augmentés de 50 %.
Programme des Voies temporelles turbulentes
|Semaine du 1er juillet
|Semaine du 8 juillet
|Semaine du 15 juillet
|Semaine du 22 juillet
|Semaine du 29 juillet
|Semaine du 5 août
|Dragonflight
|Battle for Azeroth
|Shadowlands
|Classic
|The Burning Crusade
|Dragonflight
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Récompenses des Voies temporelles turbulentes
Comme d'habitude, en participant aux donjons des Voies temporelles turbulentes de l'été 2026, vous collecterez des Insigne distordu dans le temps, une monnaie à échanger contre des cosmétiques variés. Vous pourrez prétendre à plusieurs montures de Shadowlands, d'autant que les restrictions de congrégation seront levées (le lycodrac de bronze, la mouche nécrophage de bronze, la tombaile de bronze et l'aquilon de bronze).
|Objet
|Type
|Prix (en nombre d'Insignes distordus dans le temps)
|Limace de magma liquide
|Monture
|5 000
|Bakar à fourrure noire
|Monture
|5 000
|Drake de l'Aile-du-Néant cavernicole : écailles jaunes
|Personnalisation de Dragon
|400
|Drake de l'Aile-du-Néant cavernicole : armure de couleur violette et argent
|Personnalisation de Dragon
|400
|Drake fantasque épanoui : armure rose et dorée
|Personnalisation de Dragon
|400
|Drake-sauvage des falaises : cornes lisses et brillantes
|Personnalisation de Dragon
|400
|Ensemble : tenue de combat du Gardeterre
|Transmogrification
|2 500
|Ensemble : espauliers tranchécaille
|Transmogrification
|2 000
|Ensemble : garde-épaules en drakolithe
|Transmogrification
|2 000
|Ensemble : atours du songe d'une nuit d'hiver
|Transmogrification
|2 000
|Ensemble : atours d'érudition draconique en parfait état
|Transmogrification
|2 000
|Ensemble : druidisme de l'ombreflamme
|Transmogrification
|4 000
|Bannière de pillage
|Dos
|600
|Kit d'atterrissage d'urgence
|Dos
|600
|Grand bâton de garde-couvée infini
|Bâton
|1 500
|Arsenal : clé de pillage perdue
|
Masse 1M, Main gauche, Arme d'hast, Bâton
|1 200
|Arsenal : clé de pillage trouvée
|
Masse 1M, Main gauche, Arme d'hast, Bâton
|1 200
|Tranchetemps infini
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Épée
|1 000
|Arbalète de cérémonie de khan
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Arbalète
|1 500
|Vestige d'ombreflamme
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Mascotte
|2 200
|Photo-Finie
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Jouet
|1 000
|Corne cendrée du gardien défunt
|
Jouet
|500
|Fragment de pierre de vœu
|
Jouet
|750
Rendez-vous dès le 1er juillet 2026 pour démarrer le farming d'Insignes distordus dans le temps, et vous offrir divers butins en attendant la seconde saison de WoW Midnight.
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