WoW : Les Voies temporelles turbulentes reviennent pendant l'été 2026, les détails des récompenses et du programme

Retrouvez ce que vous réserve l'événement des Voies temporelles turbulentes de la saison 1 de WoW Midnight dans cet article.

Du 1er juillet au 12 août 2026, les joueurs de WoW Midnight auront la possibilité de participer de nouveau à l'événement des Voies temporelles turbulentes. Ainsi, vous pourrez parcourir des donjons appartenant à d'anciennes extensions pour déverrouiller des butins variés, de nature cosmétique. Un buff d'expérience sera aussi accordé, ainsi que la possibilité de valider le haut fait saisonnier. Pour en savoir plus, nous vous partageons ici un aperçu de l'événement des Voies temporelles turbulentes de l'été 2026.

Les Voies temporelles turbulentes auront lieu cet été sur WoW Midnight

Régulièrement sur WoW, Blizzard vous propose de redécouvrir des donjons empruntés à des extensions passées, et avec la première saison de Midnight, l'événement des Voies temporelles turbulentes aura lieu du 1er juillet au 12 août 2026. Vous aurez alors l'opportunité de compléter chaque semaine la quête des Marcheurs du temps pour remporter un cache de trésors de Quel'Thalas héroïque avec des objets de niveau 259-276.

De plus, en participant à ces donjons, vous bénéficierez du bonus Connaissance des voies temporelles, qui augmente de 5 % l'expérience gagnée en tuant des monstres et en accomplissant des quêtes. Terminer les donjons de l'événement augmentera l'effet et le prolongera. Concrètement, vous pourrez obtenir jusqu'à 30% d'expérience en plus.

En plus de cela, le haut fait Maîtrise des voies temporelles turbulentes V sera disponible, et le valider entraînera l'acquisition de la monture volante Rejeton de Vyranoth. Notez enfin que les gains de réputation associés aux factions des donjons concernés seront augmentés de 50 %.

Programme des Voies temporelles turbulentes

Semaine du 1er juillet Semaine du 8 juillet Semaine du 15 juillet Semaine du 22 juillet Semaine du 29 juillet Semaine du 5 août Dragonflight Battle for Azeroth Shadowlands Classic The Burning Crusade Dragonflight Académie d'Algeth'ar

Salles de l'Imprégnation

Neltharus

Bassins de l'Essence rubis

Caveau d'Azur

Creux des Fougerobes Atal'Dazar

Port-Liberté

Repos des rois

Sanctuaire des Tempêtes

Temple de Sephraliss

Manoir Malvoie L'Autre côté

Flèches de l'Ascension

Malepeste

Sillage nécrotique

Profondeurs Sanguines

Salles de l'Expiation Les Mortemines

Hache-Tripes – Est

Hache-Tripes – Ouest

Stratholme

Zul'Farrak Terrasse des Magistères

Tombes-mana

La Fournaise du sang

La Botanica

Les salles Brisées

La Basse-tourbière Académie d'Algeth'ar

Salles de l'Imprégnation

Neltharus

Bassins de l'Essence rubis

Caveau d'Azur

Creux des Fougerobes

Récompenses des Voies temporelles turbulentes

Comme d'habitude, en participant aux donjons des Voies temporelles turbulentes de l'été 2026, vous collecterez des Insigne distordu dans le temps, une monnaie à échanger contre des cosmétiques variés. Vous pourrez prétendre à plusieurs montures de Shadowlands, d'autant que les restrictions de congrégation seront levées (le lycodrac de bronze, la mouche nécrophage de bronze, la tombaile de bronze et l'aquilon de bronze).

Objet Type Prix (en nombre d'Insignes distordus dans le temps) Limace de magma liquide Monture 5 000 Bakar à fourrure noire Monture 5 000 Drake de l'Aile-du-Néant cavernicole : écailles jaunes Personnalisation de Dragon 400 Drake de l'Aile-du-Néant cavernicole : armure de couleur violette et argent Personnalisation de Dragon 400 Drake fantasque épanoui : armure rose et dorée Personnalisation de Dragon 400 Drake-sauvage des falaises : cornes lisses et brillantes Personnalisation de Dragon 400 Ensemble : tenue de combat du Gardeterre Transmogrification 2 500 Ensemble : espauliers tranchécaille Transmogrification 2 000 Ensemble : garde-épaules en drakolithe Transmogrification 2 000 Ensemble : atours du songe d'une nuit d'hiver Transmogrification 2 000 Ensemble : atours d'érudition draconique en parfait état Transmogrification 2 000 Ensemble : druidisme de l'ombreflamme Transmogrification 4 000 Bannière de pillage Dos 600 Kit d'atterrissage d'urgence Dos 600 Grand bâton de garde-couvée infini Bâton 1 500 Arsenal : clé de pillage perdue Masse 1M, Main gauche, Arme d'hast, Bâton 1 200 Arsenal : clé de pillage trouvée Masse 1M, Main gauche, Arme d'hast, Bâton 1 200 Tranchetemps infini Épée 1 000 Arbalète de cérémonie de khan Arbalète 1 500 Vestige d'ombreflamme Mascotte 2 200 Photo-Finie Jouet 1 000 Corne cendrée du gardien défunt Jouet 500 Fragment de pierre de vœu Jouet 750

Rendez-vous dès le 1er juillet 2026 pour démarrer le farming d'Insignes distordus dans le temps, et vous offrir divers butins en attendant la seconde saison de WoW Midnight.