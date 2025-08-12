WoW : Les sanctions tombent, 10 jours de suspension pour l'exploit de bug de Renom avec l'Entente de K'aresh

Exploiter des failles sur WoW est souvent très risqué, et ceux qui ont amélioré plus vite que prévu leur Renom avec l'Entente de K'aresh en août 2025 peuvent le confirmer.
Lorsqu'une mise à jour majeure est déployée sur WoW
, à l'instar de celle marquant le lancement de la saison 3 et de l'ouverture de la zone de K'aresh, elle est souvent suivie de problèmes techniques, et la 11.2 n'a pas dérogé à la règle. Dès sa sortie au début du mois d'août 2025, certains sont parvenus à contourner les règles et à améliorer plus rapidement que prévu leur Renom avec l'Entente de K'aresh
en exploitant un bug. Des sanctions ont été prises quelques jours plus tard.
Ceux ayant exploité un bug ont été sanctionnés d'une suspension de 10 jours
Moins d'une semaine après le déploiement de la mise à jour de K'aresh sur les serveurs de WoW The War Within
, Blizzard a sanctionné ceux qui avaient exploité un bug permettant d'augmenter plus rapidement que prévu son niveau de réputation avec la faction de l'Entente de K'aresh.
Les concernés étaient sans doute impatients de récupérer la Rune d'amélioration éthérienne
, afin d'être plus performant dans le raid de la Manaforge Oméga, mais finalement, leur progression sera décalée par rapport aux autres puisqu'ils ont écopé d'une suspension de 10 jours
.
Concrètement, les joueurs ayant abusé de la faille avaient complété la quête Étincelles de la guerre : K'aresh
sur l'ensemble de leurs personnages, alors qu'elle n'est supposée être achevée qu'une seule fois par compte. D'autres méthodes d'exploitation ont été trouvées, et elles concernaient également la cape améliorable des Bandelettes de reshii
.
Une sanction disproportionnée ?
Il est connu que Blizzard se montre strict sur ce type d'abus, c'est pourquoi la sanction n'est pas une surprise, même si certains utilisateurs Reddit
estiment qu'il aurait été plus juste de ne pas en arriver à une telle mesure. Pour les joueurs punis, le développeur aurait dû simplement retirer les gains de Renom obtenus illégalement, car après tout, « ce n'est pas de leur faute si le jeu rencontre des problèmes
».
Néanmoins, les habitudes de Blizzard en la matière ne sont pas étrangères à la communauté, et exploiter délibérément un bug signifie prendre un risque. Sur WoW Classic MoP, des sanctions similaires ont été prises à l'encontre de ceux qui avaient pénétré dans le raid des Caveaux Mogu'shan à la suite d'une ouverture prématurée
et involontaire. Ainsi, si vous vous retrouvez face à une situation liée à la progression dans une nouvelle phase et un raid inédit, nous vous recommandons de ne pas en abuser, quelle que soit la version de WoW
sur laquelle vous évoluez, sous peine de subir le même sort.
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