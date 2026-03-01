WoW : Les Poussières lumineuses d'Harandar, à quoi servent-elles ?

Retrouvez des informations relatives aux Poussières lumineuses collectées à Harandar sur WoW Midnight dans cet article.
WoW
Midnight a ouvert ses portes au début du mois de mars 2026, et si vous avez déjà parcouru la zone de Harandar, le foyer des Haranir, vous avez sans doute ramassé des Poussières lumineuses
. Nous vous expliquons ici de quelle façon les utiliser.
Quelle est l'utilité des Poussières lumineuses sur Midnight ?
À Harandar,
mieux vaut garder un œil sur sa minimap
. En effet, les trésors sont nombreux, et parmi ces objets, les Glowing Moth
abondent.
En se rapprochant vers la localisation de chacun de ces trésors, vous remarquerez qu'il sont des papillons luminescents, et qu'en cliquant dessus, vous récupérerez une Poussière lumineuse (Luminous dust).
Il s'agit d'une monnaie, permettant de recevoir des transmogrifications variées ainsi que la monture Ancienne mite luisante
. Pour ce faire, il vous suffit d'interagir avec la Garde-phalène Wew'tam, localisée en 49, 54, à l'extérieur de la Tanière à Harandar.
Cependant, même si la monture ne coûte que 10 Poussières lumineuses, vous devrez en avoir farmé au moins 120 pour être éligible à l'achat, soit avoir validé le haut-fait Grand dépoussiérage
. Notez également que la collecte de papillons luminescents devient plus simple au fur et à mesure que vous améliorez votre Renom avec Hara'ti :
- Renom 1 : les papillons peuvent être collectés (possible d'en obtenir 40)
- Renom 2 : l'icône des papillons apparaît sur la minimap (possible d'en obtenir 40 de plus)
- Renom 6 : possibilité d'en récupérer 40 de plus (donc 120)
- Renom 11 : les coffres apparaissent sur la carte
Pour gagner du Renom, terminez les quêtes de la zone ainsi que la campagne principale, éliminez des créatures rares, placez des télescopes, ouvrez des coffres au trésor, ou encore, empressez-vous de cliquer que les objets associés aux loupes. Farmer 120 Poussières lumineuses
demande du temps, c'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer cette opération sur la durée. De plus, les papillons sont parfois bien cachés, alors ouvrez l'œil et ne vous découragez pas !
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