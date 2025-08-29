WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2025, les détails

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Mules de guerre aquatiques cerclées
|Pieds
|20 deniers
|Rubans de guerre aquatiques cerclés
|Pieds
|20 deniers
|Jupe de guerre courte aquatique
|Jambes
|40 deniers
|Jupe de guerre longue aquatique
|Jambes
|40 deniers
|Jupe de guerre courte aquatique et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Jupe de guerre longue aquatique et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Ensemble : couvre-chef aquatique de rôdeur
|Tête
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport aquatique
|Torse, Jambes
|100 deniers
|Forge portable de Barbe-de-Bronze
|Dos
|200 deniers
|Forge portable de l'orateur
|Dos
|100 deniers
|Couvre-chef d'éclaireur marteau-hardi
|Tête
|200 deniers
|Ensemble : costume des jours de pluie
|Tête, torse, taille, jambes, pieds
|375 deniers
|Ensemble : collection de cérémonie de Barbe-de-Bronze
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, épaules
|575 deniers
|Ensemble : collection de cérémonie de l'orateur
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, épaules
|575 deniers
|Ensemble : parure rayonnante de seigneur du pillage
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains et cape
|750 deniers
|
Transmogrification
|
Type
|
Coût
|Protection de cristal de l'orateur
|Main gauche
|
80 deniers
|Protection de cristal de Barbe-de-Bronze
|Main gauche
|
80 deniers
|Puissante arbalète de l'orateur
|Arc
|
150 deniers
|Puissante arbalète de Barbe-de-Bronze
|Arc
|
150 deniers
|Massette de cérémonie de l'orateur
|Masse à une main
|
210 deniers
|Martelet de cérémonie de Barbe-de-Bronze
|Masse à une main
|
210 deniers
|Écraseur antique de l'orateur
|Masse à deux mains
|
230 deniers
|Écraseur antique de Barbe-de-Bronze
|Masse à deux mains
|
230 deniers
|Barricade de la fête des Brasseurs verte
|Bouclier
|
300 deniers
commentaire (0)