WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 août 2025 à 10h47
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de septembre 2025 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2025, les détails
Sur WoW The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de septembre 2025.

Offres du Comptoir de WoW de septembre 2025, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En septembre 2025, trois montures et une mascotte sont disponibles au Comptoir :
  • Griffon des hautes-terres au plumage de braise, (monture) → 650 deniers
  • Crocilisque radieux de Labarrique, (monture) → 600 deniers
  • Trotte-brise hargneux, (monture) → 325 deniers
  • Claudius, (mascotte) → 330 deniers
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Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Mules de guerre aquatiques cerclées Pieds  20 deniers
Rubans de guerre aquatiques cerclés Pieds 20 deniers
Jupe de guerre courte aquatique Jambes 40 deniers
Jupe de guerre longue aquatique Jambes 40 deniers
Jupe de guerre courte aquatique et jambards Jambes 50 deniers
Jupe de guerre longue aquatique et jambards Jambes 50 deniers
Ensemble : couvre-chef aquatique de rôdeur Tête 100 deniers
Ensemble : tenue de sport aquatique Torse, Jambes 100 deniers
Forge portable de Barbe-de-Bronze Dos 200 deniers
Forge portable de l'orateur Dos 100 deniers
Couvre-chef d'éclaireur marteau-hardi Tête 200 deniers
Ensemble : costume des jours de pluie Tête, torse, taille, jambes, pieds 375 deniers
Ensemble : collection de cérémonie de Barbe-de-Bronze Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, épaules 575 deniers
Ensemble : collection de cérémonie de l'orateur Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape, épaules 575 deniers
Ensemble : parure rayonnante de seigneur du pillage Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains et cape 750 deniers
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Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Protection de cristal de l'orateur Main gauche
80 deniers
Protection de cristal de Barbe-de-Bronze Main  gauche
80 deniers
Puissante arbalète de l'orateur Arc
150 deniers
Puissante arbalète de Barbe-de-Bronze Arc
150 deniers
Massette de cérémonie de l'orateur Masse à une main
210 deniers
Martelet de cérémonie de Barbe-de-Bronze Masse à une main
210 deniers
Écraseur antique de l'orateur Masse à deux mains
230 deniers
Écraseur antique de Barbe-de-Bronze Masse à deux mains
230 deniers
Barricade de la fête des Brasseurs verte Bouclier
300 deniers
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Récompense supplémentaire du Comptoir de septembre 2025

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Griffon de Nid-de-l'Aigle du grand chaman au Comptoir de septembre 2025

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Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir de septembre 2025 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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