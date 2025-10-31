WoW : Les offres du Comptoir de novembre 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 octobre 2025 à 10h32
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de novembre 2025 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de novembre 2025, les détails
Sur WoW The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de novembre 2025.

Offres du Comptoir de WoW de novembre 2025, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En novembre 2025, la monture Dindon des hautes-terres est disponible contre 500 deniers.

dindon-novembre

Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Mules de guerre carotte cerclées Pieds  20 deniers
Rubans de guerre carotte cerclés Pieds 20 deniers
Jupe de guerre courte carotte Jambes 40 deniers
Jupe de guerre longue carotte Jambes 40 deniers
Solerets plaqués or Pieds 40 deniers
Toque d'hiver carotte Tête 50 deniers
Jupe de guerre courte carotte et jambards Jambes 50 deniers
Jupe de guerre longue carotte et jambards Jambes 50 deniers
Tablier de chef Tabard 70 deniers
Doublet en soie tissée corrompue Torse 90 deniers
Couvercle de marmite en cuivre portable Dos 95 deniers
Boulangerie portable prête à l'emploi Dos 95 deniers
Sac à dos de fanatique des couverts Dos 95 deniers
Bandeau de seigneur des runes corrompu Tête 100 deniers
Ensemble : tenue de sport carotte Torse et jambes 100 deniers
Habits en cuir-effroi Torse 115 deniers
Robe de chuchoteur de mort Torse 150 deniers
Ensemble : costume imperméable Tête, torse, taille, jambes, pieds 375 deniers
Ensemble : collection champêtre du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers
Ensemble : costume champêtre du village Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains 440 deniers
Ensemble : armure endommagée de gladiateur Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains 850 deniers
Ensemble : nécessaire de générale forestière-sombre Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains, cape 850 deniers
transmo-novembre-comptoir

Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Botte de carottes orange de main gauche Main gauche
60 deniers
Épis de maïs jaune de main gauche Main gauche
60 deniers
Botte de piments verts de main gauche Main gauche
60 deniers
Bouclier de fanatique des couverts Bouclier
60 deniers
Couvercle de marmite en cuivre Bouclier
60 deniers
Marmite de ragoût en bronze Main gauche
60 deniers
Botte de carottes orange Masse à une main
95 deniers
Épis de maïs jaune Masse à une main
95 deniers
Botte de piments verts Masse à une main
95 deniers
Pain aux treize céréales rassis Dague à une main
95 deniers
Carré de côtes fumées Hache à une main
95 deniers
Grosse cuillère en or Arme d'hast
115 deniers
Grande fourchette en or Arme d'hast
115 deniers
Grand couteau à steak en parfait état Épée à deux mains
115 deniers

Récompense supplémentaire du Comptoir de novembre 2025

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Dinde adulée au Comptoir de novembre 2025

recompense-supp-nov-dinde
Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir de novembre 2025 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Où est l'entrée du raid de l'abîme Venimeux ?
World of Warcraft 16 août 2026

WoW : Où est l'entrée du raid de l'abîme Venimeux ?

Retrouvez la localisation de l'entrée du raid de la saison 2 de WoW Midnight, l'abîme Venimeux, dans cet article.
WoW : Les Vagues de malédiction, comment fonctionne cette activité ?
World of Warcraft 16 août 2026

WoW : Les Vagues de malédiction, comment fonctionne cette activité ?

Le patch 12.1 de WoW Midnight a ouvert les portes de l'île Annelée et de ses Vagues de malédiction (Curse Surge). Retrouvez des explications relatives à leur fonctionnement dans cet article.
WoW : Équilibrages des classes du 19 août 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 15 août 2026

WoW : Équilibrages des classes du 19 août 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des équilibrages à venir le 19 août 2026 sur WoW Midnight pour plusieurs classes, en PvE comme en PvP.

commentaire (0)