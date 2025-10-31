WoW : Les offres du Comptoir de novembre 2025, les détails

WoW : Où est l'entrée du raid de l'abîme Venimeux ?
Retrouvez la localisation de l'entrée du raid de la saison 2 de WoW Midnight, l'abîme Venimeux, dans cet article.
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Mules de guerre carotte cerclées
|Pieds
|20 deniers
|Rubans de guerre carotte cerclés
|Pieds
|20 deniers
|Jupe de guerre courte carotte
|Jambes
|40 deniers
|Jupe de guerre longue carotte
|Jambes
|40 deniers
|Solerets plaqués or
|Pieds
|40 deniers
|Toque d'hiver carotte
|Tête
|50 deniers
|Jupe de guerre courte carotte et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Jupe de guerre longue carotte et jambards
|Jambes
|50 deniers
|Tablier de chef
|Tabard
|70 deniers
|Doublet en soie tissée corrompue
|Torse
|90 deniers
|Couvercle de marmite en cuivre portable
|Dos
|95 deniers
|Boulangerie portable prête à l'emploi
|Dos
|95 deniers
|Sac à dos de fanatique des couverts
|Dos
|95 deniers
|Bandeau de seigneur des runes corrompu
|Tête
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport carotte
|Torse et jambes
|100 deniers
|Habits en cuir-effroi
|Torse
|115 deniers
|Robe de chuchoteur de mort
|Torse
|150 deniers
|Ensemble : costume imperméable
|Tête, torse, taille, jambes, pieds
|375 deniers
|Ensemble : collection champêtre du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|Ensemble : costume champêtre du village
|Tête, torse, taille, jambes, pieds, mains
|440 deniers
|Ensemble : armure endommagée de gladiateur
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains
|850 deniers
|Ensemble : nécessaire de générale forestière-sombre
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains, cape
|850 deniers
|
Transmogrification
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Type
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Coût
|Botte de carottes orange de main gauche
|Main gauche
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60 deniers
|Épis de maïs jaune de main gauche
|Main gauche
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60 deniers
|Botte de piments verts de main gauche
|Main gauche
|
60 deniers
|Bouclier de fanatique des couverts
|Bouclier
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60 deniers
|Couvercle de marmite en cuivre
|Bouclier
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60 deniers
|Marmite de ragoût en bronze
|Main gauche
|
60 deniers
|Botte de carottes orange
|Masse à une main
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95 deniers
|Épis de maïs jaune
|Masse à une main
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95 deniers
|Botte de piments verts
|Masse à une main
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95 deniers
|Pain aux treize céréales rassis
|Dague à une main
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95 deniers
|Carré de côtes fumées
|Hache à une main
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95 deniers
|Grosse cuillère en or
|Arme d'hast
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115 deniers
|Grande fourchette en or
|Arme d'hast
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115 deniers
|Grand couteau à steak en parfait état
|Épée à deux mains
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115 deniers
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