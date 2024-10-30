WoW : Les offres du Comptoir de novembre 2024, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de novembre 2024 dans cet article.
Sur WoW
The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de novembre 2024, en plein cœur des festivités des 20 ans du MMORPG et des 30 ans de Warcraft.
Offres du Comptoir de WoW de novembre 2024, les détails
Transmogrifications
En novembre 2024
, vous ne trouverez pas de monture ni de mascotte au Comptoir, mais une multitude de transmogrifications dont 4 proposent une apparence emblématique des factions de Warcraft III
, les Orcs, les Humains, les Elfes de la nuit et le Fléau.
Transmogrifications d'armure
- Cape d'épaules azur de rôdeur (Épaules) : 75 deniers
- Cape d'épaules cramoisie de rôdeur (Épaules) : 75 deniers
- Cape d'épaules ensoleillée de rôdeur (Épaules) : 75 deniers
- Cape d'épaules pourpre de rôdeur (Épaules) : 75 deniers
- Drapé à plumes du gardien (Dos) : 100 deniers
- Ensemble : couvre-chef azur de rôdeur (Tête) x2 : 100 deniers
- Ensemble : couvre-chef cramoisi de rôdeur (Tête) x2 : 100 deniers
- Ensemble : couvre-chef ensoleillé de rôdeur (Tête) x2 : 100 deniers
- Ensemble : couvre-chef pourpre de rôdeur (Tête) x2 : 100 deniers
- Capuche à plumes du gardien (Tête) : 225 deniers
- Totem de Sabot-de-Pierre ancestral (Dos) : 250 deniers
- Arcanes du haut érudit (Dos, tête, épaules, torse, taille, pieds et mains) : 850 deniers
- Ensemble : armure endommagée de gladiateur (Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds et mains) : 850 deniers
- Ensemble : nécessaire de générale forestière-sombre (Dos, tête, épaules, torse x4, taille, jambes, pieds, poignets et mains) : 850 deniers
Transmogrifications d'armes
- Masse d'armes de Barbe-de-Bronze (Masse à une main) : 100 deniers
- Arc long amani ancien (Arc) : 100 deniers
- Estramaçon endommagé de gladiateur (Épée à deux mains) : 275 deniers
- Arsenal : marteaux-tempête de chevaucheur de tempête (Masse à une main x2) : 400 deniers
- Garde-fétiche de féticheur (Bouclier) : 400 deniers
- Cadre à fétiches de féticheur royal (Dos) : 500 deniers
- Grand bâton du haut érudit (Bâton) : 500 deniers
- Étendard du gardien (Bâton) : 650 deniers
- Fureur du seigneur du Feu (Masse à une main) : 750 deniers
- Marteau de guerre d'obsidienne éprouvé (Masse à deux mains) : 100 deniers
Ensembles d'armures et d'armes de classe
Les restrictions de classe sur les armures ont été levées, si bien que vous pouvez à présent porter un set d'une autre classe que la vôtre. Chevalier de la mort
Chasseur de démons
- Exosquelette en saronite entoilée (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Armement en saronite entoilée (éviscératrice en saronite entoilée (épée à 1 main), bardiche en saronite entoilée (hache à 2 mains), dévoreuse en saronite entoilée (épée à 2 mains) : 500 deniers
Druide
- Flammes de blasphémateur de Nathreza (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Glaives de blasphémateur de Nathreza (glaive ailé de blasphémateur de Nathreza (glaive de guerre), glaive de guerre de blasphémateur de Nathreza (glaive de guerre) : 500 deniers
Évocateur
- Habit de renaissance d'Ashamane (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Bénédictions de renaissance d'Ashamane
- Type d'objet : griffes de renaissance d'Ashamane (arme de pugilat), lame de renaissance d'Ashamane (dague), croissant de renaissance d'Ashamane (bâton), joyau de renaissance d'Ashamane (bâton) : 500 deniers
Chasseur
- Écailles de l'amasseur argenté (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Trésor de l'amasseur argenté 'sabre de l'amasseur argenté (épée à 1 main), flammes de l'amasseur argenté (main gauche), vol de l'amasseur argenté (bâton) : 500 deniers
Mage
- Camouflage de chasseur trotte-bois (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Préférence de guerrier trotte-bois (serrator de guerrier trotte-bois (arme d'hast), fierté de guerrier trotte-bois (arc), harponneur de guerrier trotte-bois (arme à feu) : 500 deniers
Moine
- Tenue de parade de magistère de bataille (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Enchantements de magistère de bataille (éclat de magistère de bataille (bâton), cimeterre de magistère de bataille (épée à 1 main), sceptre de magistère de bataille (main gauche) : 500 deniers
Paladin
- Semblance de veilleur possédé (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Arsenal de veilleur possédé (éventail de veilleur possédé (arme de pugilat), floraison de veilleur possédé (bâton), tonnelet de veilleur possédé (bâton) : 500 deniers
Prêtre
- Plaques de Vengeur de la Lumière (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Armes de Vengeur de la Lumière (marteau de Vengeur de la Lumière (masse à 2 mains), grand écu de Vengeur de la Lumière (bouclier), massue de Vengeur de la Lumière (masse à 1 main) : 500 deniers
Voleur
- Soies de la secte anonyme (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Secrets de la secte anonyme (sceptre de la secte anonyme (masse à 1 main), Libram de la secte anonyme (main gauche), bâton de la secte anonyme (bâton) : 500 deniers
Chaman
- Uniforme d'onyx de sang (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Lames d'Onyx de sang (lame courte d'onyx de sang (épée à 1 main), tranchant dentelé d'onyx de sang (dague), empaleur d'onyx de sang (dague) : 500 deniers
Démoniste
- Imminence d'exécuteur de Krag'wa (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Outils d'exécuteur de Krag'wa (sauvegarde d'exécuteur de Krag'wa (bouclier), griffes d'exécuteur de Krag'wa (arme de pugilat), hachette d'exécuteur de Krag'wa (hache à 1 main) : 500 deniers
Guerrier
- Joyaux de l'appel envoûtant (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Instruments de l'appel envoûtant (caducée de l'appel envoûtant (bâton), effigie de l'appel envoûtant (main gauche), écorcheur de l'appel envoûtant (dague) : 500 deniers
- Trophées du champion sauvage (tête, épaules, taille) : 450 deniers
- Agressivité du champion sauvage (éviscérateur du champion sauvage (épée à 2 mains), épines du champion sauvage (bouclier), gladius du champion sauvage (épée à 1 main) : 500 deniers
Récompense supplémentaire du mois de novembre
Les joueurs ayant validé le haut fait « Clientèle fidèle du comptoir » recevront une nouvelle apparence de transmogrification à la couleur changeante, l'ensemble de transmogrification Fardeau de justice implacable. Il sera accompagné de deux ensembles à couleur fixe représentant les versions de jour et de nuit des apparences de transmogrification à la couleur changeante.
Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir de novembre 2024
si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
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