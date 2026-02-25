WoW : Les offres du Comptoir de mars 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 février 2026 à 09h48
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de mars 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de mars 2026, les détails
Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de mars 2026.

Offres du Comptoir de WoW de mars 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En mars 2026, 4 montures sont disponibles via le Comptoir :
  • Coureur libre halo-de-brume → 325 deniers
  • Couette volante confortable de Lune-d'Argent → 550 deniers
  • Papillon perlescent → 700 deniers
  • Papillon rubis → 700 deniers
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Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Ceinture pourpre en tissedune Taille  30 deniers
Jupe pourpre en tissedune Jambes 35 deniers
Gilet pourpre en tissedune Torse 35 deniers
Bottines en écailles d'obsidienne Pieds 40 deniers
Toque d'hiver violette Tête 50 deniers
Carquois nocturne des Sentinelles Dos 100 deniers
Carquois de chasse de traque-ombre Dos 100 deniers
Ensemble : atours pourpres de sorcellerie Tête, Cape 100 deniers
Ailes du monarque de sang Dos 225 deniers
Ensemble : ornements du monarque de sang Tête, épaules, taille 370 deniers
Ensemble : tisse-mage lavande élaboré Tête, épaules, torse x4, taille, jambes x2, pieds, mains 500 deniers
Ensemble : tisse-mage rubis élaboré Tête, épaules, torse x4, taille, jambes x2, pieds, mains 500 deniers
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Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Arc nocturne des Sentinelles Arc
80 deniers
Astrelame de prêtresse Dague
80 deniers
Serre d'ombre d'archerie Dague
80 deniers
Sabre de nuit d'archerie Épée à une main
80 deniers
Glaive de la sororité Glaive de guerre
80 deniers
Croissant de la sororité Épée à une main
80 deniers
Lamelune de chasseresse Épée à une main
80 deniers
Glaive lunaire de chasseresse Glaive de guerre
80 deniers
Astrepointe de prêtresse Main gauche
80 deniers
Mini griffe violette Arme de pugilat
100 deniers
Mini bâton-poisson de Glimr Épée à une main
100 deniers
Mini hache « tourbillon » bleu marine Hache à une main
100 deniers
Mini exploseur bleu Arme à feu
100 deniers
Lance lunaire de la sororité Arme d'hast
100 deniers
Grande hache « tourbillon » bleu marine Hache à deux mains
115 deniers
Baguette de monarque de sang Baguette
200 deniers
Arc long de monarque de sang Arc
250 deniers
Épée de monarque de sang Épée à une main
250 deniers
Masse de monarque de sang Masse à une main
250 deniers
Arme d'hast de monarque de sang Arme d'hast
300 deniers
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Récompense supplémentaire du Comptoir de mars 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Couette volante confortable de Bel'ameth au Comptoir de mars 2026

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N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er mars pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de janvier 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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