WoW : Les offres du Comptoir de mars 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de mars 2026 dans cet article.
Sur WoW
Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir.
Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de mars 2026.
Offres du Comptoir de WoW de mars 2026, les détails
Montures, Mascottes et Jouets
En mars 2026, 4 montures
sont disponibles via le Comptoir :
- Coureur libre halo-de-brume → 325 deniers
- Couette volante confortable de Lune-d'Argent → 550 deniers
- Papillon perlescent → 700 deniers
- Papillon rubis → 700 deniers
Transmogrifications d'armures
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Ceinture pourpre en tissedune
|Taille
| 30 deniers
|Jupe pourpre en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Gilet pourpre en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Bottines en écailles d'obsidienne
|Pieds
|40 deniers
|Toque d'hiver violette
|Tête
|50 deniers
|Carquois nocturne des Sentinelles
|Dos
|100 deniers
|Carquois de chasse de traque-ombre
|Dos
|100 deniers
|Ensemble : atours pourpres de sorcellerie
|Tête, Cape
|100 deniers
|Ailes du monarque de sang
|Dos
|225 deniers
|Ensemble : ornements du monarque de sang
|Tête, épaules, taille
|370 deniers
|Ensemble : tisse-mage lavande élaboré
|Tête, épaules, torse x4, taille, jambes x2, pieds, mains
|500 deniers
|Ensemble : tisse-mage rubis élaboré
|Tête, épaules, torse x4, taille, jambes x2, pieds, mains
|500 deniers
Transmogrifications d'armes
|
Transmogrification
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Type
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Coût
|Arc nocturne des Sentinelles
|Arc
|
80 deniers
|Astrelame de prêtresse
|Dague
|
80 deniers
|Serre d'ombre d'archerie
|Dague
|
80 deniers
|Sabre de nuit d'archerie
|Épée à une main
|
80 deniers
|Glaive de la sororité
|Glaive de guerre
|
80 deniers
|Croissant de la sororité
|Épée à une main
|
80 deniers
|Lamelune de chasseresse
|Épée à une main
|
80 deniers
|Glaive lunaire de chasseresse
|Glaive de guerre
|
80 deniers
|Astrepointe de prêtresse
|Main gauche
|
80 deniers
|Mini griffe violette
|Arme de pugilat
|
100 deniers
|Mini bâton-poisson de Glimr
|Épée à une main
|
100 deniers
|Mini hache « tourbillon » bleu marine
|Hache à une main
|
100 deniers
|Mini exploseur bleu
|Arme à feu
|
100 deniers
|Lance lunaire de la sororité
|Arme d'hast
|
100 deniers
|Grande hache « tourbillon » bleu marine
|Hache à deux mains
|
115 deniers
|Baguette de monarque de sang
|Baguette
|
200 deniers
|Arc long de monarque de sang
|Arc
|
250 deniers
|Épée de monarque de sang
|Épée à une main
|
250 deniers
|Masse de monarque de sang
|Masse à une main
|
250 deniers
|Arme d'hast de monarque de sang
|Arme d'hast
|
300 deniers
Récompense supplémentaire du Comptoir de mars 2026
En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Couette volante confortable de Bel'ameth
au Comptoir de mars 2026
.
N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er
mars pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de janvier 2026
si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
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