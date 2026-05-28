WoW : Les offres du Comptoir de juin 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes les offres du mois de juin 2026 dans cet article.

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de juin 2026.

Offres du Comptoir de WoW de juin 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En juin 2026, 3 montures et unr mascotte sont disponibles via le Comptoir :

Scarabée des sables (mascotte) → 200 deniers

Rênes de chèvre de monte noire tachetée (monture) → 350 deniers

Cormère de flamme froide (monture) → 700 deniers

Roc solaire peint par le crépuscule (monture) → 700 deniers





Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût Ceinture ensoleillée en tissedune Taille 30 deniers Jupe ensoleillée en tissedune Jambes 35 deniers Gilet ensoleillé en tissedune Torse 35 deniers Couronne de fleurs de printemps ensoleillées Tête 50 deniers Toque d'hiver ensoleillée Tête 50 deniers Masque ensoleillé de justicière Tête 50 deniers Tabard ensoleillé classique Tabard 100 deniers Ensemble : atours ensoleillés de sorcellerie Tête et cape/dos 100 deniers Ensemble : tenue de sport ensoleillée Torse et jambes 100 deniers Heaume de fournaise en fusion Tête 300 deniers Ensemble : totems guides de coursenuit Dos x2 350 deniers Ensemble : totems guides de porte-soleil Dos x2 350 deniers Ensemble : harnois de bataille magmatique Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains, cape/dos 550 deniers Ensemble : atours de bataille peints de coursenuit Tête, épaules ×2, torse, taille ×2, jambes ×2, pieds, poignets, mains, cape/dos 675 deniers Ensemble : atours de bataille peints de porte-soleil Tête, épaules ×2, torse, taille ×2, jambes ×2, pieds, poignets, mains, cape/dos 675 deniers









Transmogrifications d'armes

Transmogrification< Type< Coût Brûloir à flamme rouge Arme à feu 150 deniers Barbelure magmatique Dague 200 deniers Fil en rubis magmatique Hache à une main 200 deniers Torchelame de coursenuit Épée à une main 230 deniers Torchelame de porte-soleil Épée à une main 230 deniers Tranchant totémique de coursenuit Hache à une main 230 deniers Tranchant totémique de porte-soleil Hache à une main 230 deniers Bardiche du Puits de soleil Arme d'hast 245 deniers Flammépée de coursenuit Épée à deux mains 260 deniers Flammépée de porte-soleil Épée à deux mains 260 deniers Bardiche totémique de coursenuit Hache à deux mains 260 deniers Bardiche totémique de porte-soleil



Hache à deux mains 260 deniers









Récompense supplémentaire du Comptoir de juin 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Roc solaire peint par la flamme au Comptoir de juin 2026.

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de juin 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.