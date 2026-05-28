WoW : Les offres du Comptoir de juin 2026, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 mai 2026 à 22h20
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes les offres du mois de juin 2026 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de juin 2026, les détails

Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de juin 2026.

Offres du Comptoir de WoW de juin 2026, les détails

Montures, Mascottes et Jouets

En juin 2026, 3 montures et unr mascotte sont disponibles via le Comptoir :

  • Scarabée des sables (mascotte) → 200 deniers
  • Rênes de chèvre de monte noire tachetée (monture) → 350 deniers
  • Cormère de flamme froide (monture) → 700 deniers
  • Roc solaire peint par le crépuscule (monture) → 700 deniers

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Transmogrifications d'armures

Transmogrification Type Coût
Ceinture ensoleillée en tissedune Taille 30 deniers
Jupe ensoleillée en tissedune Jambes 35 deniers
Gilet ensoleillé en tissedune Torse 35 deniers
Couronne de fleurs de printemps ensoleillées Tête 50 deniers
Toque d'hiver ensoleillée Tête 50 deniers
Masque ensoleillé de justicière Tête 50 deniers
Tabard ensoleillé classique Tabard 100 deniers
Ensemble : atours ensoleillés de sorcellerie Tête et cape/dos 100 deniers
Ensemble : tenue de sport ensoleillée Torse et jambes 100 deniers
Heaume de fournaise en fusion Tête 300 deniers
Ensemble : totems guides de coursenuit Dos x2 350 deniers
Ensemble : totems guides de porte-soleil Dos x2 350 deniers
Ensemble : harnois de bataille magmatique Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains, cape/dos 550 deniers
Ensemble : atours de bataille peints de coursenuit Tête, épaules ×2, torse, taille ×2, jambes ×2, pieds, poignets, mains, cape/dos 675 deniers
Ensemble : atours de bataille peints de porte-soleil Tête, épaules ×2, torse, taille ×2, jambes ×2, pieds, poignets, mains, cape/dos 675 deniers

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Transmogrifications d'armes

Transmogrification<
 Type< Coût
Brûloir à flamme rouge Arme à feu 150 deniers
Barbelure magmatique Dague 200 deniers
Fil en rubis magmatique Hache à une main 200 deniers
Torchelame de coursenuit Épée à une main 230 deniers
Torchelame de porte-soleil Épée à une main 230 deniers
Tranchant totémique de coursenuit Hache à une main 230 deniers
Tranchant totémique de porte-soleil Hache à une main 230 deniers
Bardiche du Puits de soleil Arme d'hast 245 deniers
Flammépée de coursenuit Épée à deux mains 260 deniers
Flammépée de porte-soleil Épée à deux mains 260 deniers
Bardiche totémique de coursenuit Hache à deux mains 260 deniers
Bardiche totémique de porte-soleil 

 Hache à deux mains 260 deniers

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Récompense supplémentaire du Comptoir de juin 2026

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Roc solaire peint par la flamme au Comptoir de juin 2026.

monture-juin

N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de juin 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Blizzard s'attaque aux tricheurs du Top 1 % et souhaite mettre un terme à la rigidité de la méta
World of Warcraft 01 septembre 2026

WoW : Blizzard s'attaque aux tricheurs du Top 1 % et souhaite mettre un terme à la rigidité de la méta

Entre chasses aux boosts payants et promesses de rééquilibrage par spécialisation, Blizzard tape du poing sur la table pour assainir le sommet du classement Mythique+ de WoW Midnight.
WoW : Équilibrages des classes du 2 septembre 2026, les détails de la mise à jour
World of Warcraft 29 août 2026

WoW : Équilibrages des classes du 2 septembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des changements prévus avec l'équilibrage des classes du 2 septembre 2026 de WoW Midnight.
WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails
World of Warcraft 25 août 2026

WoW : Les offres du Comptoir de septembre 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de septembre 2026 dans cet article.

commentaire (0)