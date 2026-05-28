WoW : Les offres du Comptoir de juin 2026, les détails
Publié par Amandine Paccou
le 28 mai 2026 à 22h20
le 28 mai 2026 à 22h20
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes les offres du mois de juin 2026 dans cet article.
Sur WoW Midnight, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de juin 2026.
Offres du Comptoir de WoW de juin 2026, les détails
Montures, Mascottes et Jouets
En juin 2026, 3 montures et unr mascotte sont disponibles via le Comptoir :
- Scarabée des sables (mascotte) → 200 deniers
- Rênes de chèvre de monte noire tachetée (monture) → 350 deniers
- Cormère de flamme froide (monture) → 700 deniers
- Roc solaire peint par le crépuscule (monture) → 700 deniers
Transmogrifications d'armures
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Ceinture ensoleillée en tissedune
|Taille
|30 deniers
|Jupe ensoleillée en tissedune
|Jambes
|35 deniers
|Gilet ensoleillé en tissedune
|Torse
|35 deniers
|Couronne de fleurs de printemps ensoleillées
|Tête
|50 deniers
|Toque d'hiver ensoleillée
|Tête
|50 deniers
|Masque ensoleillé de justicière
|Tête
|50 deniers
|Tabard ensoleillé classique
|Tabard
|100 deniers
|Ensemble : atours ensoleillés de sorcellerie
|Tête et cape/dos
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport ensoleillée
|Torse et jambes
|100 deniers
|Heaume de fournaise en fusion
|Tête
|300 deniers
|Ensemble : totems guides de coursenuit
|Dos x2
|350 deniers
|Ensemble : totems guides de porte-soleil
|Dos x2
|350 deniers
|Ensemble : harnois de bataille magmatique
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, poignets, mains, cape/dos
|550 deniers
|Ensemble : atours de bataille peints de coursenuit
|Tête, épaules ×2, torse, taille ×2, jambes ×2, pieds, poignets, mains, cape/dos
|675 deniers
|Ensemble : atours de bataille peints de porte-soleil
|Tête, épaules ×2, torse, taille ×2, jambes ×2, pieds, poignets, mains, cape/dos
|675 deniers
Transmogrifications d'armes
|
Transmogrification<
|Type<
|Coût
|Brûloir à flamme rouge
|Arme à feu
|150 deniers
|Barbelure magmatique
|Dague
|200 deniers
|Fil en rubis magmatique
|Hache à une main
|200 deniers
|Torchelame de coursenuit
|Épée à une main
|230 deniers
|Torchelame de porte-soleil
|Épée à une main
|230 deniers
|Tranchant totémique de coursenuit
|Hache à une main
|230 deniers
|Tranchant totémique de porte-soleil
|Hache à une main
|230 deniers
|Bardiche du Puits de soleil
|Arme d'hast
|245 deniers
|Flammépée de coursenuit
|Épée à deux mains
|260 deniers
|Flammépée de porte-soleil
|Épée à deux mains
|260 deniers
|Bardiche totémique de coursenuit
|Hache à deux mains
|260 deniers
|Bardiche totémique de porte-soleil
|Hache à deux mains
|260 deniers
Récompense supplémentaire du Comptoir de juin 2026
En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage de votre guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Roc solaire peint par la flamme au Comptoir de juin 2026.
N'oubliez pas de récupérer votre cache dès le 1er du mois pour récupérer vos deniers pour le Comptoir de juin 2026 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
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