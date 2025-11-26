WoW : Les offres du Comptoir de décembre 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 novembre 2025 à 11h35
Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW The War Within. Retrouvez toutes les offres du mois de décembre 2025 dans cet article.
WoW : Les offres du Comptoir de décembre 2025, les détails
Sur WoW The War Within, les joueurs ont l'occasion de récupérer régulièrement des deniers, la monnaie d'échange utile à l'acquisition des biens proposés via le Comptoir. Dans cet article, nous vous listons l'ensemble des butins disponibles ainsi que leur prix pour le mois de décembre 2025.

Offres du Comptoir de WoW de décembre 2025, les détails

Montures, Mascottes et Jouets 

En décembre 2025, deux montures et une mascotte sont disponibles :
  • Corne-cime kalu'ak (monture, 500 deniers)
  • Rênes de renard-du-ciel majestueux (monture, 750 deniers)
  • Bob Lécailleur (mascotte, 250 deniers)
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Transmogrifications d'armures 

Transmogrification Type Coût
Mules bleues de trappeur Pieds  40 deniers
Toque d'hiver azur Tête 50 deniers
Cape d'épaules glacée de rôdeur Épaules 75 deniers
Carquois de chasse loup-de-givre Dos 100 deniers
Ensemble : couvre-chef glacé de rôdeur Tête 100 deniers
Ensemble : tenue de sport azur Torse, jambes 100 deniers
Cache-oreilles aux armoiries du lion Tête 170 deniers
Cache-oreilles loup-de-givre Tête 170 deniers
Ensemble : costume de préparation au grain Tête, torse, taille, jambes, pieds 375 deniers
Ensemble : collection d'hiver de noble Épaules, tête, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape de dos 600 deniers
Ensemble : costume de sorcière du ciel Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains 750 deniers

Transmogrifications d'armes

Transmogrification
Type
Coût
Libram de lumière azur Main gauche
75 deniers
Tome de formules céruléennes Main gauche
75 deniers
Rempart de scarabée saphir Bouclier
100 deniers
Baguette gelée de la reine de glace Baguette
170 deniers
Miséricorde gelée de la reine de glace Dague
170 deniers
Glaives de guerre gelés du Nord Glaives de guerre
175 deniers
Carabine de maréchal du givre Arme à feu
200 deniers
Baguette aérienne de sorcière du ciel Baguette
200 deniers
Bâton aérien de sorcière du ciel Bâton
250 deniers
Bardiche gelée des Loups-de-Givre Hache à deux mains
260 deniers
Égide de Yule Bouclier
300 deniers
Arc long aérien ravissant Arc
300 deniers
Pointe d'arbre Bâton
400 deniers
Couteau confit Dague
400 deniers
Grande lame confite verte Épée à deux mains 
450 deniers
Portejoie XL Masse à deux mains
450 deniers
Lame confite Épée à une main
600 deniers
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Récompense supplémentaire du Comptoir de décembre 2025

En complétant des activités remplissant la barre en haut du journal de voyage du guide de l'aventurier, vous recevrez en plus la monture Scarabée en saphir orné de joyaux au Comptoir de décembre 2025

recompense-supp-dec
Nous vous recommandons de récupérer votre cache chaque jour afin d'acquérir un maximum de deniers pour le Comptoir de décembre 2025 si vous prévoyez de vous offrir plusieurs de ces biens.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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