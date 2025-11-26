WoW : Les offres du Comptoir de décembre 2025, les détails

WoW : Quelle sera la rotation des donjons mythiques en saison 3 ?
Blizzard a profité des festivités de la BlizzCon 2026 pour dévoiler les 8 donjons qui feront partie de la rotation mythique au cours de la saison 3 de WoW Midnight.
|Transmogrification
|Type
|Coût
|Mules bleues de trappeur
|Pieds
|40 deniers
|Toque d'hiver azur
|Tête
|50 deniers
|Cape d'épaules glacée de rôdeur
|Épaules
|75 deniers
|Carquois de chasse loup-de-givre
|Dos
|100 deniers
|Ensemble : couvre-chef glacé de rôdeur
|Tête
|100 deniers
|Ensemble : tenue de sport azur
|Torse, jambes
|100 deniers
|Cache-oreilles aux armoiries du lion
|Tête
|170 deniers
|Cache-oreilles loup-de-givre
|Tête
|170 deniers
|Ensemble : costume de préparation au grain
|Tête, torse, taille, jambes, pieds
|375 deniers
|Ensemble : collection d'hiver de noble
|Épaules, tête, torse, taille, jambes, pieds, mains, cape de dos
|600 deniers
|Ensemble : costume de sorcière du ciel
|Tête, épaules, torse, taille, jambes, pieds, mains
|750 deniers
|
Transmogrification
|
Type
|
Coût
|Libram de lumière azur
|Main gauche
|
75 deniers
|Tome de formules céruléennes
|Main gauche
|
75 deniers
|Rempart de scarabée saphir
|Bouclier
|
100 deniers
|Baguette gelée de la reine de glace
|Baguette
|
170 deniers
|Miséricorde gelée de la reine de glace
|Dague
|
170 deniers
|Glaives de guerre gelés du Nord
|Glaives de guerre
|
175 deniers
|Carabine de maréchal du givre
|Arme à feu
|
200 deniers
|Baguette aérienne de sorcière du ciel
|Baguette
|
200 deniers
|Bâton aérien de sorcière du ciel
|Bâton
|
250 deniers
|Bardiche gelée des Loups-de-Givre
|Hache à deux mains
|
260 deniers
|Égide de Yule
|Bouclier
|
300 deniers
|Arc long aérien ravissant
|Arc
|
300 deniers
|Pointe d'arbre
|Bâton
|
400 deniers
|Couteau confit
|Dague
|
400 deniers
|Grande lame confite verte
|Épée à deux mains
|
450 deniers
|Portejoie XL
|Masse à deux mains
|
450 deniers
|Lame confite
|Épée à une main
|
600 deniers
commentaire (0)