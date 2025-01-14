WoW : Les nouvelles potions Brouillecaboche ne sont pas aussi remarquables que ce que vous pensez

Le patch 11.1 de WoW The War Within amène de nouveaux élixirs Brouillecaboche, mais ils ne seront pas aussi amusants que ce que nous pourrions croire.
La prochaine mise à jour majeure de WoW
The War Within, la 11.1, marquera l'ouverture de Terremine, la capitale des Gobelins. C'est donc sans grande surprise que de nouveaux consommables emblématiques de cette race seront ajoutés au jeu, mais ils pourraient se révéler quelque peu décevants.
Les nouvelles potions Noggenfogger n'apportent qu'un léger changement de taille
Avec le déploiement du patch 11.1 de WoW
, tous les joueurs pourront bénéficier de nouveaux élixirs Brouillecaboche
présentant cette fois un effet non aléatoire
. En effet, vous aurez la capacité de choisir de grossir ou de diminuer la taille de votre personnage à votre guise, vous offrant ainsi une nouvelle option de personnalisation.
Les potions « Noggenfogger Select UP » et « Noggenfogger Select DOWN » dureront chacune 30 minutes et pourront être empilées jusqu'à 10 fois. Qui plus est, elles demeureront actives même si vous mourrez. Elles seront proposées par l'alchimiste Pestlezugg à Terremine pour un peu plus de 3 pièces d'or l'unité et ne sont pas liées, ce qui vous autorisera à en envoyer à vos personnages secondaires. En plus de cela, les Gobelins pourront bénéficier de la potion « Noggenfogger Select FRESH » exécutant un emote de pose.
Néanmoins, le résultat visuel de ces nouveaux Brouillecaboche n'est pas aussi sensationnel qu'autrefois.
Le changement de taille est en effet minime comme vous pouvez le constater en comparant le Gobelin de droite au PNJ classique de gauche sur les images ci-dessus fournies par Wowhead. Depuis Vanilla, le Brouillecaboche réduisait drastiquement la taille de votre personnage, à l'instar de l'élixir de taille de géant qui augmentait considérablement vos proportions.
Ce détail devrait donc entacher l'enthousiasme des joueurs à la suite de cette annonce, puisqu'ils devront continuer de faire usage d'autres consommables pour devenir réellement grand, ou vraiment tout petit. Une option permanente de personnalisation de ce type n'est d'ailleurs pas au programme, si bien que certains devront toujours faire appel à une Citrine de léviathan des fonds marins s'ils veulent se faire remarquer de par une carrure imposante.
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