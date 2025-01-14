WoW : Les nouvelles potions Brouillecaboche ne sont pas aussi remarquables que ce que vous pensez

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 janvier 2025 à 13h46
Le patch 11.1 de WoW The War Within amène de nouveaux élixirs Brouillecaboche, mais ils ne seront pas aussi amusants que ce que nous pourrions croire.
WoW : Les nouvelles potions Brouillecaboche ne sont pas aussi remarquables que ce que vous pensez
La prochaine mise à jour majeure de WoW The War Within, la 11.1, marquera l'ouverture de Terremine, la capitale des Gobelins. C'est donc sans grande surprise que de nouveaux consommables emblématiques de cette race seront ajoutés au jeu, mais ils pourraient se révéler quelque peu décevants.

Les nouvelles potions Noggenfogger n'apportent qu'un léger changement de taille

Avec le déploiement du patch 11.1 de WoW, tous les joueurs pourront bénéficier de nouveaux élixirs Brouillecaboche présentant cette fois un effet non aléatoire. En effet, vous aurez la capacité de choisir de grossir ou de diminuer la taille de votre personnage à votre guise, vous offrant ainsi une nouvelle option de personnalisation. 

noggenfogger-up-down
Les potions « Noggenfogger Select UP » et « Noggenfogger Select DOWN » dureront chacune 30 minutes et pourront être empilées jusqu'à 10 fois. Qui plus est, elles demeureront actives même si vous mourrez. Elles seront proposées par l'alchimiste Pestlezugg à Terremine pour un peu plus de 3 pièces d'or l'unité et ne sont pas liées, ce qui vous autorisera à en envoyer à vos personnages secondaires. En plus de cela, les Gobelins pourront bénéficier de la potion « Noggenfogger Select FRESH » exécutant un emote de pose.

Néanmoins, le résultat visuel de ces nouveaux Brouillecaboche n'est pas aussi sensationnel qu'autrefois. 
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Le changement de taille est en effet minime comme vous pouvez le constater en comparant le Gobelin de droite au PNJ classique de gauche sur les images ci-dessus fournies par Wowhead. Depuis Vanilla, le Brouillecaboche réduisait drastiquement la taille de votre personnage, à l'instar de l'élixir de taille de géant qui augmentait considérablement vos proportions.

noggenfogger-vanilla
Ce détail devrait donc entacher l'enthousiasme des joueurs à la suite de cette annonce, puisqu'ils devront continuer de faire usage d'autres consommables pour devenir réellement grand, ou vraiment tout petit. Une option permanente de personnalisation de ce type n'est d'ailleurs pas au programme, si bien que certains devront toujours faire appel à une Citrine de léviathan des fonds marins s'ils veulent se faire remarquer de par une carrure imposante.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Le portail vers l'île Annelée, comment le débloquer ?
World of Warcraft 19 août 2026

WoW : Le portail vers l'île Annelée, comment le débloquer ?

Le portail vers l'île Annelée est disponible en saison 2 de WoW Midnight. Découvrez comment le déverrouiller dans cet article.
WoW : Où est l'entrée du raid de l'abîme Venimeux ?
World of Warcraft 16 août 2026

WoW : Où est l'entrée du raid de l'abîme Venimeux ?

Retrouvez la localisation de l'entrée du raid de la saison 2 de WoW Midnight, l'abîme Venimeux, dans cet article.
WoW : Les Vagues de malédiction, comment fonctionne cette activité ?
World of Warcraft 16 août 2026

WoW : Les Vagues de malédiction, comment fonctionne cette activité ?

Le patch 12.1 de WoW Midnight a ouvert les portes de l'île Annelée et de ses Vagues de malédiction (Curse Surge). Retrouvez des explications relatives à leur fonctionnement dans cet article.

commentaire (0)