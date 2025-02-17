WoW : Les hauts faits à compléter avant le lancement de la saison 2, les détails

Retrouvez la liste des hauts faits qui ne seront plus disponibles en saison 2 de WoW The War Within dans cet article.
La mise à jour de Terremine sera déployée début mars 2025 sur WoW
The War Within, et Blizzard a publié une liste des éléments qui ne seront plus disponibles à ce moment. Le développeur a aussi indiqué quels seront les prérequis à compléter pour pouvoir continuer l'aventure à Terremine, et pour faciliter votre préparation, nous vous indiquons ici la liste des hauts faits à valider avant que la saison 2 ne commence
et qu'ils ne deviennent des tours de force.
Quels hauts faits vont disparaître en saison 2 de WoW The War Within ?
Méta hauts faits de la saison 1
Dans un premier temps, le développeur a mis l'accent sur deux méta hauts faits de la saison 1
à terminer avant le lancement de la seconde pour obtenir les récompenses associées.Spéléologue suprême
→ Accomplir l'un des objectifs suivants pendant la saison 1 :
Enveloppé dans les plus belles soies
- atteindre une cote de JcJ d'au moins 1 600 ;
- atteindre une cote mythique + d'au moins 2 000 ;
- terrasser la reine Ansurek en mode héroïque ou mythique.
→ Accomplir l'un des hauts faits ou tours de force listés ci-dessous pour recevoir la pierre de catalyseur nérubien lumineux.
Une fois la saison terminée, la seule façon d'obtenir ce haut fait sera de vaincre la reine Ansurek en mode mythique. Les deux autres critères ne seront valables que pendant la saison 1.
- Reine Ansurek : mode mythique – Vaincre la reine Ansurek au palais des Nérub'ar en mode mythique.
- Héroïsme mythique de The War Within : saison 1 – Obtenir une cote mythique + d'au moins 2 500 lors de la saison 1 de The War Within.
- Élite : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang d'élite lors de la saison 1 de The War Within. Permet d'obtenir le titre de personnage saisonnier : « élite ».
Palais Nérub'ar
Ensuite, Blizzard a indiqué les hauts faits du raid du Palais Nérub'ar qui deviendront des tours de force avec le patch 11.1 :
- Une longueur d'avance : reine Ansurek – Vaincre la reine Ansurek en mode héroïque ou supérieur, avant l'ouverture du prochain palier de raid.
- Du grand art : reine Ansurek – Vaincre la reine Ansurek en mode mythique, avant l'ouverture du prochain palier de raid.
- Panthéon : reine Ansurek – Faire partie des 200 premières guildes au monde à vaincre la reine Ansurek en mode mythique.
- En terminant le haut fait « Panthéon : reine Ansurek », les joueurs et joueuses pourront obtenir le titre « célèbre tueur ou tueuse d'Ansurek ».
- Il sera toujours possible d'obtenir les rênes de rasoir-céleste ascendant en tuant la reine Ansurek et son taux de butin restera inchangé jusqu'au lancement de la prochaine extension, où la monture sera beaucoup plus rare.
Mythique+
D'autres hauts faits suivront, en lien avec le mythique+ de la première saison de WoW The War Within
:
- Exploration mythique de The War Within : saison 1 – Terminer un donjon mythique + dans le temps imparti lors de la saison 1 de The War Within ;
- Conquête mythique de The War Within : saison 1 – Obtenir une cote mythique + d'au moins 1 500 lors de la saison 1 de The War Within. (Titre : « le trempé ou la trempée ») ;
- Maîtrise mythique de The War Within : saison 1 – Obtenir une cote mythique + d'au moins 2 000 lors de la saison 1 de The War Within. (Monture : mécarmure diamant) ;
- Héroïsme mythique de The War Within : saison 1 – Obtenir une cote mythique + d'au moins 2 500 lors de la saison 1 de The War Within ;
- Héroïsme trempé : saison 1 de The War Within – Terminer la saison 1 de The War Within en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 0,1 % de votre région ;
- Héroïsme mythique : Ara-Kara, la cité des Échos – Terminer Ara-Kara, la cité des Échos en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti ;
- Héroïsme mythique : cité des Fils – Terminer la cité des Fils en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti ;
- Héroïsme mythique : Grim Batol – Terminer Grim Batol en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti ;
- Héroïsme mythique : Brumes de Tirna Scithe – Terminer les Brumes de Tirna Scithe en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti ;
- Héroïsme mythique : siège de Boralus – Terminer le siège de Boralus en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti ;
- Héroïsme mythique : le Brise-Aube – Terminer le Brise-Aube en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti ;
- Héroïsme mythique : Sillage nécrotique – Terminer le Sillage nécrotique en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti ;
- Héroïsme mythique : la Cavepierre – Terminer la Cavepierre en mode mythique de niveau 10 ou supérieur dans le temps imparti.
- L'option « Se téléporter au donjon » sera disponible uniquement pour les donjons figurant dans les rotations des saisons mythiques + à venir. La mécarmure défectueuse pourra toujours être obtenue dans la Cavepierre en mode mythique et sera disponible uniquement lorsque ce donjon figurera dans la rotation mythique + de l'extension.
PvP
Les hauts faits suivants deviendront des tours de force au début de la saison 2 de The War Within
et les récompenses associées ne seront plus disponibles :
- Combattant I : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang de combattant ou combattante I lors de la saison 1 de The War Within. (Récompense : cape JcJ de la saison) ;
- Combattant II : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang de combattant ou combattante II lors de la saison 1 de The War Within. (Récompenses : jambières et brassards JcJ de la saison) ;
- Combattant forgé – Gagner des matchs de JcJ cotés lors de la saison 1 de The War Within en ayant une cote de 1 000 ou plus. (Monture : écorcheur-céleste vicieux) ;
- Combattant I : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang de combattant ou combattante I lors de la saison 1 de The War Within. (Récompenses : gants et bottes JcJ de la saison) ;
- Compétiteur II : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang de compétiteur ou compétitrice II lors de la saison 1 de The War Within. (Récompenses : cuirasse et ceinture JcJ de la saison) ;
- Rival I : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang de rival ou rivale I lors de la saison 1 de The War Within. (Récompenses : épaules et tête JcJ de la saison) ;
- Rival II : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang de rival ou rivale II lors de la saison 1 de The War Within. (Récompense : illusion d'arme Flammes sacrées) ;
- Duelliste : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang de duelliste lors de la saison 1 de The War Within. (Récompense : cape de prestige du gladiateur) ;
- Élite : saison 1 de The War Within – Obtenir le rang d'élite lors de la saison 1 de The War Within. (Récompense : tabard de gladiateur de la saison) ;
- Gladiateur : saison 1 de The War Within – Gagner 50 matchs en 3c3 au rang Élite pendant la saison 1 de The War Within. (Monture : gangroptère du gladiateur forgé) ;
- Gladiateur forgé : saison 1 de The War Within – Terminer la saison 1 de JcJ de The War Within dans les premiers 0,1 % du classement d'arène en 3c3 (nécessite 150 matchs gagnés pendant la saison 1 de The War Within). (Titre : gladiatrice ou gladiateur forgé) ;
- Armes de la conquête forgées – Gagner 2 500 points de conquête avec ce personnage pendant la saison 1 de The War Within. (Récompense : jeton d'arme du gladiateur forgé ×2) ;
- Soins de bataille : saison 1 de The War Within – Gagner 50 manches de Brassage solo comme soigneuse ou soigneur au rang Rival I ou supérieur pendant la saison 1 de The War Within ;
- Médecine du Brassage solo : The War Within – Gagner 100 manches de Brassage solo comme soigneuse ou soigneur au rang Rival I ou supérieur pendant The War Within. (Jouet : pennon de légende délié) ;
- Légende : saison 1 de The War Within – Gagner 100 manches de Brassage solo coté au rang Élite pendant la saison 1 de The War Within. (Jouet : pennon de légende forgé) ;
- Légende forgée : saison 1 de The War Within – Terminer la saison 1 de The War Within dans les premiers 0,1 % du classement d'arène en Brassage solo (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 1 de The War Within). (Titre : Légende forgée) ;
- Médecine des champs de bataille Blitz : The War Within – Gagner 50 manches de matchs de champ de bataille Blitz comme soigneuse ou soigneur au rang Rival I ou supérieur pendant The War Within. (Jouet : pennon de stratège délié) ;
- Stratège : saison 1 de The War Within – Gagner 25 matchs en champ de bataille Blitz coté au rang Élite pendant la saison 1 de The War Within. (Jouet : pennon de légende forgé) ;
- Maréchale forgée ou maréchal forgé / dame ou seigneur de guerre forgé : saison 1 de The War Within – Terminer la saison 1 de JcJ de The War Within dans les premiers 0,1 % du classement des champs de bataille Blitz cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 1 de The War Within). (Titre : maréchale forgée ou maréchal forgé (Alliance) / dame ou seigneur de guerre forgé (Horde)) ;
- Héroïsme de l'Alliance : forgé / Héroïsme de la Horde : forgé – Terminer la saison 1 de The War Within dans les premiers 0,5 % du classement des champs de bataille cotés (nécessite 50 matchs gagnés pendant la saison 1 de The War Within). (Titre : héros ou héroïne de l'Alliance / héros ou héroïne de la Horde).
- Récompenses des Gouffres saisonniers de The War Within
Gouffres
- Gouffres de The War Within : niveau 4 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 4 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within ;
- Gouffres de The War Within : niveau 5 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 5 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within ;
- Gouffres de The War Within : niveau 6 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 6 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within ;
- Gouffres de The War Within : niveau 7 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 7 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within ;
- Gouffres de The War Within : niveau 8 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 8 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within ;
- Gouffres de The War Within : niveau 9 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 9 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within ;
- Gouffres de The War Within : niveau 10 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 10 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within ;
- Gouffres de The War Within : niveau 11 (saison 1) – Terminer un Gouffre de niveau 11 avec des vies restantes pendant la saison 1 de The War Within. (Titre : grand explorateur ou grande exploratrice) ;
- Moi PRENDRE bougie ! – Terminer un Gouffre kobold sans épuiser de bougie enchantée ou de totem d'air au niveau 8 ou supérieur. (Ne fait plus partie du méta haut-fait Gloire des Gouffres) ;
- Ma première Némésis – Vaincre Zekvir dans son repaire avant la sortie de la prochaine saison des Gouffres. (Récompense : échine de raptor de Zekvir (chances d'obtention réduites après la fin de la saison)) ;
- Le chasseur chassé – Vaincre Zekvir dans son repaire au niveau ?? avant la sortie de la prochaine saison des Gouffres. (Titre : brise-sublimation) ;
- Tête-à-tête : Zekvir – Vaincre Zekvir dans son repaire au niveau ?? sans aucun autre personnage-joueur dans votre groupe, avant la sortie de la prochaine saison des Gouffres. (Personnalisation de monture : schéma de dirigeable des archéologues (Vide)).
Quels sont les prérequis pour entrer à Terremine sur WoW The War Within ?
Blizzard a précisé que certaines conditions sont à remplir pour être autorisé à s'aventurer dans la capitale de Terremine. Il sera impératif d'avoir atteint le niveau 80 et complété la campagne de Khaz Algar :Île de Dorn
Les abîmes Retentissants
- Chapitre 1 : « Point de rupture »
- Chapitre 2 : « Fissures terrestres »
- Chapitre 3 : « Le premier coup »
Sainte-Chute
- Chapitre 1 : « À la bougie »
- Chapitre 2 : « De sombres révélations »
- Chapitre 3 : « Le monstre et la machine »
Azj-Kahet
- Chapitre 1 : « L'étoile directrice »
- Chapitre 2 : « Accumulation ombreuse »
- Chapitre 3 : « Espoir et solidarité »
- Chapitre 1 : « Amitié dans l'obscurité »
- Chapitre 2 : « Libérer les victimes d'un piège »
- Chapitre 3 : « Des plans dans les plans »
Si ces conditions sont validées, vous pourrez vous rendre à Terremine à partir de la quête « Quand l'aubaine explose », disponible auprès de Gazleu et Renzik dans la salle des Fondations de Dornogal.
commentaire (0)