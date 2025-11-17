WoW : Les Haranir, quelles sont leurs compétences raciales ?

Découvrez les compétences raciales des Haranir, la nouvelle race jouable à venir sur WoW Midnight.
Alors que le nouvelle race jouable de WoW
Midnight n'était pas disponible sur l'alpha, les choses sont différentes sur la bêta. Il y est en effet possible d'incarner un Haranir, ce qui a permis de lever le voile sur leurs compétences raciales. Même si des changements sont toujours susceptibles d'être apportés, nous vous invitons ici à découvrir les raciaux des Haranir
.
Quels sont les raciaux des Haranir sur WoW Midnight ?
La sortie de WoW Midnight
se rapproche, et Blizzard avait dévoilé au cours de la Blizzcon 2025 qu'une nouvelle race intégrera le MMORPG. Il s'agit des Haranir
, des métamorphes proches de la nature, pouvant être choisis par différentes classes : Druide, Chasseur, Mage, Moine, Prêtre, Voleur, Chaman, Démoniste et Guerrier. Comme les autres, les Haranir disposent de leurs propres sorts de race
:
- Lash Out → Augmente les dégâts des coups critiques de 1 %. Augmente les soins critiques de 1 %.
- One With Nature → Augmente la compétence d'Herboristerie de 5 et augmente la Finesse de 10. La Finesse augmente les chances d'obtenir des matériaux supplémentaires lors de la récolte.
- Rootwalking → Exécute une danse rituelle pour se téléporter au Berceau (the Cradle). Lancer ce sort près des racines d'un arbre-monde dans Harandar vous permet de voyager vers cet arbre-monde.
- Rootwalking → Retourne à la position précédente.
- Subterranean Predator → Les gains d'expérience provenant des Aberrations, Bêtes et Élémentaires sont augmentés de 10 %. Les dégâts infligés à ces mêmes types de créatures sont augmentés de 1 %.
- Thorn Bloom → Ordonne à de puissantes épines d'assaillir 8 ennemis et de soigner 8 alliés dans un rayon de 10 mètres autour de la zone ciblée.
Les Haranir bénéficient sans surprise de sorts axés sur la nature, convenant aussi bien aux classes DPS que Heal. Il y a donc fort à parier que de nombreux joueurs créeront sans attendre l'un de ces métamorphes en début d'année 2026, lorsque le prépatch de Midnight sera déployé.
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