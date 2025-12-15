WoW : Les fêtes du Voile d'hiver commencent en décembre 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 décembre 2025 à 11h44
Noël sera fêté sur WoW en 2025 avec la nouvelle édition de l'événement saisonnier du Voile d'hiver. Retrouvez des informations sur ce qui vous attend dans cet article.
WoW : Les fêtes du Voile d'hiver commencent en décembre 2025
Du 15 décembre 2025 au 2 janvier 2026, les serveurs de WoW célèbrent l'événement saisonnier du Voile d'hiver, ce qui signifie que tout Azeroth sera redécoré pour l'occasion. Vous aurez aussi la possibilité de goûter à des plats spéciaux, de récupérer de nouveaux cosmétiques et d'ouvrir vos cadeaux le jour de Noël. Pour en savoir un peu plus en la matière, nous vous invitons à consulter les détails du Voile d'hiver 2025 ci-dessous.

L'édition 2025 des fêtes du Voile d'hiver démarre sur WoW

Chaque année, WoW fête le Voile d'hiver, et en 2025, la saison des fêtes fait son retour. Comme d'habitude, vous aurez l'opportunité de vous parer des ensembles de transmogrification rouges et verts en 8 pièces (manteau, gilet, pull, chemise, pantalon, bermuda, bottes et ceinture), et d'obtenir des mascottes de combat et des jouets spéciaux, notamment Grac en battant le Grinche.

grac-wow
En effet, l'abominable Grinche viendra jouer les trouble-fête en s'attaquant à Metzen, et vous devrez mettre fin à cela en l'affrontant dans les contreforts de Hautebranche. Pour vous rendre là-bas, il sera possible d'emprunter un traîneau à partir de Dornogal, de Forgefer ou d'Orgrimmar. 

grinche-wow
Pendant le Voile d'hiver 2025, de nombreux boss de WoW seront dotés d'un chapeau, Dimensius compris. Cela signifie que vous serez en mesurer de récupérer la transmogrification en les affrontant, mais qu'ils ne seront pas moins menaçants pour autant. 

Qui plus est, en utilisant l'emote /bisou à un fêtard de l'hiver dans les auberges d'Azeroth, vous ferez l'acquisition de gui, de houx frais ou d'une poignée de flocons de neige, des éléments utiles à la validation de hauts-faits. Enfin, en cliquant sur Pépé Plume-Prodigieuse à Orgrimmar ou à Forgefer, vous pourrez ajouter à votre collection le minuscule chapeau d'hiver.

minuscule-chapeau-hiver
Notez que le Voile d'hiver 2025 est également organisé sur les serveurs de WoW Classic et anniversaire du 16 décembre au 2 janvier, et que tout le monde pourra ouvrir ses cadeaux au pied du sapin d'Orgrimmar ou de Forgefer le 25 décembre prochain.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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