WoW : Les fêtes du Voile d'hiver commencent en décembre 2025



le 15 décembre 2025 à 11h44 Publié par Amandine Paccou le 15 décembre 2025 à 11h44

Noël sera fêté sur WoW en 2025 avec la nouvelle édition de l'événement saisonnier du Voile d'hiver. Retrouvez des informations sur ce qui vous attend dans cet article.