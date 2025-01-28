WoW : Les Anciens de Khaz Algar, quelle est leur localisation ?

Retrouvez la localisation des 8 Anciens de Khaz Algar, disponibles à l'occasion du Festival lunaire 2025 sur WoW The War Within.
Le festival lunaire est de retour sur WoW
du mardi 28 janvier au mardi 11 février 2025, et les joueurs ont l'occasion de collecter quelques cosmétiques, valider des hauts faits, et mettre la main sur la nouvelle monture propre à cette édition, le Lanceur lunaire. Or, pour l'ajouter à votre collection, il vous sera demandé de rapporter 75 pièces des Ancêtres, une monnaie spéciale pouvant être obtenue en interagissant avec les Anciens, des PNJ disséminés aux quatre coins du monde. The War Within en amène 8 de plus avec l'événement de 2025, et pour vous aider, nous vous indiquons la localisation des Anciens de Khaz Algar
ci-dessous.
Où se trouvent les 8 Anciens de Khaz Algar (Festival lunaire 2025) ?
Les Anciens de Khaz Algar
ont été ajoutés à WoW The War Within
au cours du Festival lunaire de 2025
, et comme pour les éditions précédentes, il vous suffit de les repérer puis de leur parler pour acquérir une pièces des Ancêtres. Cette année, 8 Anciens supplémentaires viennent allonger la liste, et ils sont répartis équitablement entre les 4 zones du continent.
Île de Dorn
- Archiviste Graviéclat, en 40, 87, au sud, en dessous du village de Landefrey
- Archiviste Cuprécume, en 48, 13, à l'extrême nord de la zone
Sainte-Chute
- Ancien Knythall, en 25, 51, au nord du Terrain d'adulation
- Ancienne Promptserment, en 66, 46, aux abords de la rivière à l'est
Abîmes retentissants
- Archiviste Farolt, en 48, 67, à l'ouest de la zone et au sud du Moulin à eau
- Archiviste Silsigra en 67, 52, au dessus de Taelloch
Azj-Kahet
- Ancienne Ikk'zivan, en 66, 85, au sud entre la Cité des Fils et Rak'ush
- Ancienne Ikk'xataz, en 46, 57, au sud-ouest du Repaire de la Tisserande
Ne tardez donc pas à voyager à travers Khaz Algar pour pouvoir vous offrir la monture à l'affiche de l'édition 2025 du Festival lunaire, le Lanceur lunaire.
L'événement prendra fin le 11 février, vous avez donc deux semaines pour localiser les 8 Anciens de Khaz Algar et collecter les 75 pièces nécessaires à l'acquisition de cette monture.
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