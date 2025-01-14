WoW : La monture Serpent céleste en bois, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour acquérir la monture Serpent céleste en bois sur WoW The War Within dans cet article.
WoW
The War Within célèbre le Nouvel an lunaire en permettant aux joueurs d'acquérir de nouveaux cosmétiques pour l'extension en cours, mais aussi Cataclysm Classic. Blizzard a dévoilé leur nature en janvier 2025, et nous vous expliquons ici comment vous procurer la monture Serpent céleste en bois
ainsi que la mascotte Serpenteau d'air en bois
.
De quelle façon récupérer la monture Serpent céleste en bois sur WoW et la mascotte Serpenteau d'air en bois sur Cataclysm Classic ?
Le Nouvel an lunaire
sera fêté sur WoW The War Within
en 2025, et tous les joueurs ont la possibilité d'ajouter un nouveau modèle de monture
à leur collection, le Serpent céleste en bois
. Celle-ci est bien entendu adaptée au vol dynamique en Azeroth, et pourra s'ajuster automatiquement en monture terrestre pour les personnages n'ayant pas encore atteint le niveau requis.
Pour débloquer la monture Serpent céleste en bois
, deux solutions existent. La première consiste à vous rendre dans la boutique du jeu et dépenser 25 euros, et la seconde requiert de souscrire à un abonnement de 6 mois ou d'un an à WoW
. Concrètement, cela vous reviendrait à 10,99 euros par mois. En optant pour cette dernière méthode, vous ne débourserez aucun frais supplémentaire et la recevrez automatiquement. D'ailleurs, vous obtiendrez aussi la mascotte Serpenteau d'air en bois
à utiliser sur Cataclysm Classic
.
Les joueurs ayant acheté un abonnement d'un an acquéreront également plus de surprises : les montures Grrloc gigantesque, Féligre béni des cieux et Messager charmeur pour World of Warcraft The War Within, ainsi que de la monture Drake de lave et la mascotte Piqueuse pour les royaumes de WoW Classic. Vous avez donc tout intérêt à vous orienter vers cet abonnement si collectionner ce type de cosmétiques vous passionne.
Cette offre est valable jusqu'au 31 janvier 2025 au plus tard
, et les butins sont à récupérer avant l'année prochaine, le 31 janvier 2026.
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